Donald Trump ile davalık olan Stormy Daniels çizgi roman yüzü oluyor

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı hukuk mücadelesi veren Stormy Daniels, yeni bir bilimkurgu çizgi romanı serisinin yüzü olmaya hazırlanıyor.

22.05.2020 - 06:50

Mart 2019'da ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde konuşmama karşılığında para aldığı iddiası sonrası ünlenen Stormy Daniels bilimkurgu çizgi romanı kahramanı oldu.

Trump'a karşı hukuk mücadelesi verirken stand-up komedyeni olarak dünya çapında gösteriler yapan ve bu durumla dalga geçen Daniels yakında çizgi romandan uyarlanan bir bilimkurgu-korku filmi Uzay Kuvvetleri'nde rol alacak. 

Gerçek ismi Stephanie Clifford olan oyuncunun filmi bu sonbaharda yayımlayacak. Reuters'a konuşan Daniels, projesi hakkında "Elbette tamamen hicivsel olacak" dedi.
Yayımcı TidalWave Productions, Uzay Kuvvetleri'ni Barbarella, Star Trek (Uzay Yolu) ve Stripperella'nın birbirleriyle buluşmasına benzer bir müstehcen komedi, aksiyon ve macera serisi olarak tanımladı. Daniels ise seriye yönelik tek şartının aptalmış gibi tasvir edilmemesi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Çünkü kapıdan girince odadaki herkesin tekmeleyeceğim" dedi.
Daniels 2018'de Trump'la 2006'da yaşadığı bir ilişkinin detaylarını gizli tutması karşılığında sus payı aldığını iddia edince dünya genelinde manşet olmuştu. Trump iddiaları reddetmişti.

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