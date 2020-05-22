Donald Trump ile davalık olan Stormy Daniels çizgi roman yüzü oluyor

Trump'a karşı hukuk mücadelesi verirken stand-up komedyeni olarak dünya çapında gösteriler yapan ve bu durumla dalga geçen Daniels yakında çizgi romandan uyarlanan bir bilimkurgu-korku filmi Uzay Kuvvetleri'nde rol alacak.

Yayımcı TidalWave Productions, Uzay Kuvvetleri'ni Barbarella, Star Trek (Uzay Yolu) ve Stripperella'nın birbirleriyle buluşmasına benzer bir müstehcen komedi, aksiyon ve macera serisi olarak tanımladı. Daniels ise seriye yönelik tek şartının aptalmış gibi tasvir edilmemesi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Çünkü kapıdan girince odadaki herkesin tekmeleyeceğim" dedi.