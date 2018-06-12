Donald Trump ile Kim Jong Un’un büyük zirve menüsü
ntv.com.tr, Reuters
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un yakın tarihin en çok beklenen buluşmasında neler yenildi? İşte tarihi zirvenin masasında yer alan yemekler...
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ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un tarihi buluşması, Singapur’daki Sentosa Adası’nda bulunan Capella Hotel’de gerçekleşti.
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Yakın tarihin en çok beklenen, en sıradışı olarak görülen zirvesinde iki liderin vardığı anlaşma ön plandaydı. Arka planda merak edilen ise, liderlerin Singapur’da nasıl ağırlandığıydı.
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Büyük zirvede, iki lider ve delagasyonlarına geleneksel Asya yemeklerinin ağırlıkta olduğu bir menü sunuldu.
İşte menüdeki yemekler ve tatlılar:
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Başlangıçlar
Avokado salatasıyla servis edilen geleneksel karides kokteyli
Ballı, yeşil limonlu sos ve taze ahtapotla hazırlanan yeşil mango kerabu
Oiseon adlı Kore usulü doldurulmuş salatalık
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Ana yemek
Patates, brokoli ve kırmızı şarap sosuyla servis edilen sığır eti pirzola
Tatlı ekşi domuz çıtırları ve özel ev yapımı çili sosla hazırlanan Yangzhou usulu kızarmış pirinç kombinasyonu
Daegu jorim adlı, soya ile pişirilmiş mezgit balığı ile turp ve Asya sebzeleri yemeği
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Tatlılar
Siyah çikolatalı tart ganaj
Haagendazs vişne soslu vanilyalı dondurma
Tropezienne (Fransız usulü tart)
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7ABD-Kuzey Kore zirvesinin tarihinin belli olmasının ardından en büyük tartışma yaratan konulardan biri de, Singapur'da Kuzey Kore'nin masraflarını kimin karşılayacağı sorusuydu.
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8NTV canlı yayınında Trump-Kim görüşmesini değerlendiren NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe, zirvenin masraflarını Singapur'un karşıladığını belirtti. Yeşiltepe, önemli bir turizm gelirine sahip olan Singapur'un bu sayede dikkatleri üzerinde tutmayı ve bölgedeki gerilimi düşürmeyi amaçladığına dikkat çekti.