Donald Trump ile Melania Trump'ın kameralar önünde gergin anları

ntv.com.tr 04.06.2020 - 10:58 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 11:12
Donald ve Melania Trump, bir başkan ve first lady arasındaki en sıra dışı ilişkiye sahip çift olabilir. İkili, zaman zaman kameralar önünde gizli gerginlikler yaşayabiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, çoğu zaman kameralar önünde birbirlerini çok sevmiyor, zoraki mutlu görüntü vermeye çalışıyor gibi görünüyor.
O tuhaf anda Donald Trump, eşi Melania'dan gülümsemesini istedi, ancak First Lady, gülümsemek yerine gerginliğini ortaya koyarak, sadece yüzünü buruşturdu.
First Lady’nin bu zoraki pozu ve gülümsememekte direnmesi, internette viral (popüler) hale geldi. Trump'ın eşine yaptığı 'gülümse' baskısı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.