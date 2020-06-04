Donald Trump ile Melania Trump'ın kameralar önünde gergin anları

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ın kameralar karşısındaki son görüntüsü, ikilinin arasındaki gerginliği ortaya koydu. Çiftin kilise önünde poz verirken yaşadığı an internette viral hale geldi.

ntv.com.tr 04.06.2020 - 10:58 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 11:12

Donald ve Melania Trump, bir başkan ve first lady arasındaki en sıra dışı ilişkiye sahip çift olabilir. İkili, zaman zaman kameralar önünde gizli gerginlikler yaşayabiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, çoğu zaman kameralar önünde birbirlerini çok sevmiyor, zoraki mutlu görüntü vermeye çalışıyor gibi görünüyor.

Donald Trump, ABD ordusunu, ıkçı cinayete kurban giden George Floyd için sokaklarda olan protestoculara karşı kullanmakla tehdit ettiği pazartesi günü, Beyaz Saray'dan caddenin karşısına yürüdü ve yakındaki bir kilisenin önünde poz verdi. Trump salı günü yine Beyaz Saray'ın dışına çıktı ve bu defa Katolik Üniversitesi'ndeki Saint John Paul II Tapınağı’na kısa bir ziyarette bulundu.
Bu, ABD sokaklarının protesto göstericileriyle dolup taştığı günlerde, başkan için her şey yolundaymış gibi gülümsemek ve hareket etmek için bir şans olsa da eşi Melania Trump kameralar karşısında oynamıyordu.

O tuhaf anda Donald Trump, eşi Melania'dan gülümsemesini istedi, ancak First Lady, gülümsemek yerine gerginliğini ortaya koyarak, sadece yüzünü buruşturdu.

First Lady’nin bu zoraki pozu ve gülümsememekte direnmesi, internette viral (popüler) hale geldi. Trump'ın eşine yaptığı 'gülümse' baskısı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

TRUMP ÇİFTİNİN GERGİN ANLARI (İZLE)

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