Donald Trump ile Melania Trump'ın kameralar önünde gergin anları

Donald ve Melania Trump, bir başkan ve first lady arasındaki en sıra dışı ilişkiye sahip çift olabilir. İkili, zaman zaman kameralar önünde gizli gerginlikler yaşayabiliyor.

Donald Trump, ABD ordusunu, ıkçı cinayete kurban giden George Floyd için sokaklarda olan protestoculara karşı kullanmakla tehdit ettiği pazartesi günü, Beyaz Saray'dan caddenin karşısına yürüdü ve yakındaki bir kilisenin önünde poz verdi. Trump salı günü yine Beyaz Saray'ın dışına çıktı ve bu defa Katolik Üniversitesi'ndeki Saint John Paul II Tapınağı’na kısa bir ziyarette bulundu.