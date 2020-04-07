Donald Trump izolasyonda olan oğlu Barron hakkında konuştu: Mutlu ama olabildiğince değil

07.04.2020 - 07:55 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 08:03
ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında 14 yaşındaki oğlu Barron’un sosyal izolasyonu hakkında konuştu.
Toplantında Trump’a, ABD genelinde corona virüs kısıtlamaları varken küçük oğlunun sosyal izolasyonu nasıl sağladığı soruldu.
“O da herkes gibi” diyen Trump, “Odasında. Mutlu ama olabildiğince değil” yanıtını verdi.
"Barron spor yapmak istiyor” diyen Trump, yaşı nedeniyle büyük ölçüde halkın gözünden uzak tutulan oğlunun "iyi bir sporcu olduğunu ve futbolu sevdiğini" belirtti.
“Bana, ‘Bu ne kadar kötü?’ diye sordu. Ben de ‘Kötü, kötü. Ama umarım en kötü durumda değil en iyi durumda olacağız ve bunun için çalışıyoruz” diye yanıt verdim” şeklinde konuştu.
Trump ayrıca kendisinin de zamanını Washington’da geçireceğini, gezmeyi çok sevse de nisan ayında gezmeyeceğini söyleyerek, “Beyaz Saray’da olacağım” dedi.
Öte yandan Trump, bugüne dek iki kez corona virüs testi yaptırdı ve her ikisi de negatif çıktı.
Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, ikinci test sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın sağlıklı olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade ederek, testin 15 dakikada sonuçlandığını kaydetti.