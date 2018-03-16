Donald Trump Jr ile Vanessa Trump boşanıyor
ntv.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Vanessa Trump’ın boşanma kararı aldığı belirtildi.
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New York Post’a bağlı Page Six adlı yayın kuruluşunun haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük çocuğu Donald Trump Jr ile 13 yıllık eşi Vanessa Trump boşanma kararı aldı.
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2Çiftin yakın arkadaşları ikilinin uzun bir süredir birlikte yaşamadığını ve anlaşamadıklarını söyledi.
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3Kaynaklar, Vanessa Trump'ın politikadan hoşlanmadığını ve Donald Trump Jr'ın çok uzun seyahetlere çıkması nedeniyle ailesini ihmal ettiğini sözlerine ekledi.
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4Diğer taraftan, Vanessa Trump’ın bu sabah Manhattan Yüksek Mahkemesi’nde boşanma davası açtığı belirtildi.
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Beş çocuğu bulunan çiftin boşanma sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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640 yaşındaki iş insanı Donald Trump Jr. ile aynı yaştaki eski modelin birlikte yaşamadığı söylentileri, 12 Şubat’ta meydana gelen olayla başlamıştı.
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7Vanessa Trump’ın ailesi ile birlikte yaşadığı eve Donald Trump Jr. adına içinde bilinmeyen maddebulunan bir mektup gönderilmiş, daha sonra genç kadın ve annesi hemen hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra şüpheli maddenin tehlikeli olmadığı duyurulmuştu.
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