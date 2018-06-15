Donald Trump Jr. Kimberly Guilfoyle ile aşk yaşıyor

İlişkinin başladığı tarihlerde, Trump Jr.’un 12 yıllık eşi ve beş çocuğunun annesi Vanessa Trump, boşanma davası açmış ve olay basında büyük bir yankı bulmuştu.

İngiliz gazetesi, Trump Jr. ve Guilfoyle’un uzun zamandır birbirini tanıdığını ancak ikisinin de evli olduğu için ilişkilerinin daha önce arkadaşlıktan öteye gidemediğini yazdı.

49 yaşındaki televizyon sunucusunun ikinci eşinden boşanmasıyla ve 40 yaşındaki Trump Jr.’un da eşinden ayrılmasıyla birlikte bir araya gelme fırsatı bulan ikiliye yakın bir kaynak şunları söyledi:

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“Uzunca bir süre insanlar sadece Don ( Donald Trump Jr) ile flört ettiği için bir kadına saldıracak halde. Biz 9 ayı aşkın bir süredir ayrıyız. Birbirimizin kararlarına ve özel yaşamına saygı duyuyoruz. Harika çocuklarımızı büyütmek için odaklandık. Basın da özel hayatımıza takıntılı olmak yerine, bizimle aynı amaca sahip olsaydı, iyi olurdu.”