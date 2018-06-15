Donald Trump Jr. Kimberly Guilfoyle ile aşk yaşıyor
ntv.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşinden iki ay önce boşanan büyük oğlu Donald Trump Jr.’un haber spikeri Kimberly Guilfoyle ile üç aydır ilişki yaşadığı belirtildi.
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Daily Mail’in haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile Amerikan Fox kanalının haber spikeri Kimberly Guilfoyle’un geçen Mart ayından beri ilişki yaşadığı belirtildi.
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2İlişkinin başladığı tarihlerde, Trump Jr.’un 12 yıllık eşi ve beş çocuğunun annesi Vanessa Trump, boşanma davası açmış ve olay basında büyük bir yankı bulmuştu.
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3İngiliz gazetesi, Trump Jr. ve Guilfoyle’un uzun zamandır birbirini tanıdığını ancak ikisinin de evli olduğu için ilişkilerinin daha önce arkadaşlıktan öteye gidemediğini yazdı.
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449 yaşındaki televizyon sunucusunun ikinci eşinden boşanmasıyla ve 40 yaşındaki Trump Jr.’un da eşinden ayrılmasıyla birlikte bir araya gelme fırsatı bulan ikiliye yakın bir kaynak şunları söyledi:
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“Onlar gerçekten birbirlerine bağlılar, birlikte olduklarını saklmayı denemediler. Kamuoyuna romantik bir ilişki içinde olduklarını açıklamaya mecbur hissetmediler.”
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6Vanessa Trump'ın boşanma davası açtığı tarihin ve Donald Trump Jr.'un son ilişkisinin başlangıç zamanın çakışması, "Evliliğin bitmesinin nedeni ihanet mi?" sorusunu akıllara getirdi.
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Ancak Vanessa Trump, aldatıldığı için boşanma kararı aldığı iddialarının doğru olmadığını Twitter hesabından şu şekilde duyurdu:
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8“Uzunca bir süre insanlar sadece Don ( Donald Trump Jr) ile flört ettiği için bir kadına saldıracak halde. Biz 9 ayı aşkın bir süredir ayrıyız. Birbirimizin kararlarına ve özel yaşamına saygı duyuyoruz. Harika çocuklarımızı büyütmek için odaklandık. Basın da özel hayatımıza takıntılı olmak yerine, bizimle aynı amaca sahip olsaydı, iyi olurdu.”
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Diğer taraftan, geçen ay, eski bir model olan 40 yaşındaki Vanessa Trump’ın, eski aşkı Suudi Prens Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud ile evleneceği iddia edilmişti.