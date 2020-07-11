'Donald Trump Madonna tarafından reddedildi'

New York’ta mahkeme, Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump (55) tarafından kaleme alınan Too Much and Never Enough (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı ) isimli kitap üzerindeki yayın yasağını kaldırma kararı aldı. Trump'ı zor duruma sokacak yeni kitap piyasaya sürülmeden konuşmaya başladı. Kitapta ABD Başkanı'nın ünlü sanatçı Madonna'ya çıkma teklif ettiğini ama reddedildiği bilgileri yer alıyor.

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11.07.2020 - 15:17

ABD Başkanı'nın yeğeni yeğeni Mary Trump'ın kaleme aldığı yeni kitapta Donald Trump'ın zamanında Madonna tarafından reddedildiği iddia ediliyor.







Mary Trump, 1990'larda Trump'ın kitabı The Art of the Comeback'in (Geri Dönme Sanatı) yazarlığını amcası adına üstlenmesinin istendiğini, asistanının da o ana kadar Trump'ın yazdığı sayfaları göndermeyi teklif ettiğini anlatıyor.







Fakat Mary Trump, amcasının meslek hayatını ele almak yerine, görünüşe göre eline geçen 10 sayfanın Trump'ın çıkmayı beklediği ama onu reddedince aniden şimdiye kadar tanıdığı en kötü, en çirkin, en şişman sersemlere dönüşen kadınların haksızlığa maruz kalmış özeti olduğunu iddia ediyor.







Bu kadınlar arasında mektubun “Donald'ın çirkin bulduğu biçimde sakız (çiğniyor)” diye nitelediği iddia edilen Madonna da vardı.







Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany, yazar ve aile üyeleri arasında yasal mücadeleye konu olan biyografiyi gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan saçma, absürt iddialarla dolu yalanlar kitabı diye nitelendirmişti.

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