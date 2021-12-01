Donald Trump: Meghan Markle, Prens Harry'i kullandı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri Meghan Markle ve Prens Harry ile ilgili tartışmalara, ABD'nin eski başkanı Donald Trump da katıldı.

Haberler 01.12.2021 - 16:57

Donald Trump: Meghan Markle, Prens Harry'i kullandı - 1

, 2006 ile 2009 arasında UK Independence Party'nin (Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi) liderliğini yapan eski politikacı ve yayıncı Nigel Farage'ın konuğu oldu. Trump, röportaj sırasında özellikle de hakkında sert çıkışlar yaptı.

Donald Trump: Meghan Markle, Prens Harry'i kullandı - 2

'ZARAR VERDİLER'

Başkanlığı döneminde de çeşitli konularda yaptığı ilginç çıkışlarla dikkat çeken Trump, konuk olduğu bir röportajda çifte ilişkin sert sözler sarf etti.

Donald Trump: Meghan Markle, Prens Harry'i kullandı - 3

Trump Sussex Dükü Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan'ın monarşiye zarar verdiklerini ileri sürüp "Meghan, Harry'yi korkunç bir şekilde kullandı" diye konuştu.

Donald Trump: Meghan Markle, Prens Harry'i kullandı - 4

"BİR GÜN PİŞMAN OLACAK"


Farklı konularda konuşulan röportajın bir noktasında, konu İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kıdemli üyeliğinden ayrılıkları tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer alan ve eşi Meghan Markle'a geldi. 

Donald Trump: Meghan Markle, Prens Harry'i kullandı - 5

Markle'ın bir hayranı olmadığını söyleyen Trump, Harry'nin de eşi tarafından "kullanıldığını" ileri sürdü.

Donald Trump: Meghan Markle, Prens Harry'i kullandı - 6

Trump "Tek bir gün bile Meghan'ın hayranı olmadım. Bence Harry, korkunç bir şekilde kullanıldı ve bir gün bu yüzden pişman olacak" dedi.

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