Donald Trump: Meghan Markle, Prens Harry'i kullandı

Haberler 01.12.2021 - 16:57
Donald Trump, 2006 ile 2009 arasında UK Independence Party'nin (Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi) liderliğini yapan eski politikacı ve yayıncı Nigel Farage'ın konuğu oldu. Trump, röportaj sırasında özellikle de Meghan Markle hakkında sert çıkışlar yaptı.
'ZARAR VERDİLER'
Başkanlığı döneminde de çeşitli konularda yaptığı ilginç çıkışlarla dikkat çeken Trump, konuk olduğu bir röportajda çifte ilişkin sert sözler sarf etti.
Trump Sussex Dükü Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan'ın monarşiye zarar verdiklerini ileri sürüp "Meghan, Harry'yi korkunç bir şekilde kullandı" diye konuştu.
"BİR GÜN PİŞMAN OLACAK"
Farklı konularda konuşulan röportajın bir noktasında, konu İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kıdemli üyeliğinden ayrılıkları tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'a geldi.
Markle'ın bir hayranı olmadığını söyleyen Trump, Harry'nin de eşi tarafından "kullanıldığını" ileri sürdü.
Trump "Tek bir gün bile Meghan'ın hayranı olmadım. Bence Harry, korkunç bir şekilde kullanıldı ve bir gün bu yüzden pişman olacak" dedi.