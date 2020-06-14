Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı

KAMERALAR ÖNÜNDE GERGİNLİK

Çiftin kameralar karşısındaki son görüntüsü de ikilinin arasındaki gerginliği ortaya koymuştu. ABD sokaklarının, ırkçı cinayete kurban giden George Floyd için protesto göstericileriyle dolup taştığı günlerde, Donald Trump eşiyle birlikte Beyaz Saray'ın dışına çıkmış ve Katolik Üniversitesi'ndeki Saint John Paul II Tapınağı’na kısa bir ziyarette bulunmuştu. Bu, başkan için her şey yolundaymış gibi gülümsemek ve hareket etmek için bir şans olsa da eşi Melania Trump kameralar karşısında oynamıyordu.