Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı

ABD’nin First Lady’si Melania Trump’la ilgili yazılan ve gelecek hafta çıkacak olan bir kitap, Donald Trump ile evliliklerinde dikkat çekici bir detaya yer veriyor. Buna göre Melania Trump ile Donald Trump arasındaki evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni durum gündemde.

14.06.2020 - 13:40 | Son Güncelleme : 14.06.2020 - 13:46

Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı - 1
Gelecek hafta yayınlanacak Melania Trump biyografisi dünyanın en çok konuşulan çiftinin evliliğiyle ilgili bir ayrıntıyı ortaya çıkarıyor. Melania Trump, Donald Trump ile olan evlilik sözleşmesini oğulları Barron’un finansal haklarını iyileştirmek adına 2017 yılında yenilemiş. First Lady hakkında gelecek hafta yayınlanacak Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikayesi adlı kitaba göre, Melania’nın Beyaz Saray’a geç taşınmasının ardındaki neden de bu.
Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı - 2

BEYAZ SARAY'A GEÇ TAŞINMIŞTI

First Lady Trump’ın sözleşmede, çocukları Barron’un miras haklarını garanti altına alan değişiklikler yaptığı öne sürülüyor. O dönem Melania Trump’ın, oğlu Barron’un New York’ta devam eden okulu nedeniyle Beyaz Saray’a geç taşındığı açıklanmıştı.

Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı - 3

Kitapta geç taşınmaya bir başka gerekçe olarak, Başkan Trump hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ve Melania’nın bu süreçte zamana ihtiyaç duyması gösteriliyor.

Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı - 4

Washington Post gazetesi muhabirlerinden Mary Jordan tarafından kaleme alınan kitaba göre bu süreçte yenilenen evlilik sözleşmesi, Barron’un aile şirketi dışında bırakılmamasını garanti altına alıyor.

Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı - 5

"OĞLUNA GARANTİ İSTEDİ"

Jordan, “First Lady, finansal fırsatlar ve miras konularında, oğlu Barron’un Trump’ın yetişkin diğer üç çocuğuyla eşit olacağına dair yazılı kanıt istedi” diyor.

Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı - 6

Melania Trump’ın ekibinden Stephanie Grisham kitapla ilgili olarak “Bayan Trump ile ilgili yanlış bilgiler ve kaynaklar içeren bir başka kitap. Bence kurgu türünde” açıklamasında bulundu.

Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı - 7
Öte yandan Donald Trump ve eşi Melania Trump arasındaki ilişki her zaman ilgi odağı. Donald Trump ABD başkanı olduğu günden beri kameralar önüne her geçtiğinde eşi Melania Trump'la verdiği pozlar tartışma konusu oluyor. Çiftin basının karşısında verdikleri pozlarda Melania Trump'ın hiç gülümsememsi ve eşinin elini tutmaktan kaçınması dünya kamuoyunda tartışmalar yaratmaya devam ediyor.
Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı - 8

KAMERALAR ÖNÜNDE GERGİNLİK

Çiftin kameralar karşısındaki son görüntüsü de ikilinin arasındaki gerginliği ortaya koymuştu. ABD sokaklarının, ırkçı cinayete kurban giden George Floyd için protesto göstericileriyle dolup taştığı günlerde, Donald Trump eşiyle birlikte Beyaz Saray'ın dışına çıkmış ve Katolik Üniversitesi'ndeki Saint John Paul II Tapınağı’na kısa bir ziyarette bulunmuştu. Bu, başkan için her şey yolundaymış gibi gülümsemek ve hareket etmek için bir şans olsa da eşi Melania Trump kameralar karşısında oynamıyordu.

Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı - 9

O tuhaf anda Donald Trump, eşi Melania'dan gülümsemesini istemiş, ancak First Lady, gülümsemek yerine gerginliğini ortaya koyarak, sadece yüzünü buruşturmuştu.

First Lady’nin bu zoraki pozu ve gülümsememekte direnmesi, internette viral (popüler) hale gelmişti. Trump'ın eşine yaptığı 'gülümse' baskısı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti.

TRUMP ÇİFTİNİN GERGİN ANLARI (İZLE)

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