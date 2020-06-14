Donald Trump ve Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde oğulları Barron ile ilgili yeni ayrıntı

14.06.2020 - 13:40 | Son Güncelleme : 14.06.2020 - 13:46
BEYAZ SARAY'A GEÇ TAŞINMIŞTI
First Lady Trump’ın sözleşmede, çocukları Barron’un miras haklarını garanti altına alan değişiklikler yaptığı öne sürülüyor. O dönem Melania Trump’ın, oğlu Barron’un New York’ta devam eden okulu nedeniyle Beyaz Saray’a geç taşındığı açıklanmıştı.
Kitapta geç taşınmaya bir başka gerekçe olarak, Başkan Trump hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ve Melania’nın bu süreçte zamana ihtiyaç duyması gösteriliyor.
Washington Post gazetesi muhabirlerinden Mary Jordan tarafından kaleme alınan kitaba göre bu süreçte yenilenen evlilik sözleşmesi, Barron’un aile şirketi dışında bırakılmamasını garanti altına alıyor.
"OĞLUNA GARANTİ İSTEDİ"
Jordan, “First Lady, finansal fırsatlar ve miras konularında, oğlu Barron’un Trump’ın yetişkin diğer üç çocuğuyla eşit olacağına dair yazılı kanıt istedi” diyor.
Melania Trump’ın ekibinden Stephanie Grisham kitapla ilgili olarak “Bayan Trump ile ilgili yanlış bilgiler ve kaynaklar içeren bir başka kitap. Bence kurgu türünde” açıklamasında bulundu.
KAMERALAR ÖNÜNDE GERGİNLİK
Çiftin kameralar karşısındaki son görüntüsü de ikilinin arasındaki gerginliği ortaya koymuştu. ABD sokaklarının, ırkçı cinayete kurban giden George Floyd için protesto göstericileriyle dolup taştığı günlerde, Donald Trump eşiyle birlikte Beyaz Saray'ın dışına çıkmış ve Katolik Üniversitesi'ndeki Saint John Paul II Tapınağı’na kısa bir ziyarette bulunmuştu. Bu, başkan için her şey yolundaymış gibi gülümsemek ve hareket etmek için bir şans olsa da eşi Melania Trump kameralar karşısında oynamıyordu.
O tuhaf anda Donald Trump, eşi Melania'dan gülümsemesini istemiş, ancak First Lady, gülümsemek yerine gerginliğini ortaya koyarak, sadece yüzünü buruşturmuştu.
First Lady’nin bu zoraki pozu ve gülümsememekte direnmesi, internette viral (popüler) hale gelmişti. Trump'ın eşine yaptığı 'gülümse' baskısı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti.