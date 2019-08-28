Donald Trump'a çağrı yapan Taylor Swift'e Beyaz Saray'dan yanıt
ntv.com.tr
2019 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik iğneleyici bir konuşma yaparak Eşitlik Yasası’nı imzalama çağrısı yapan Taylor Swift’e Beyaz Saray’dan açıklama geldi.
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Dün yapılan 2019 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde Yılın Klibi ödülünü almak üzere sahneye çıkan Taylor Swift, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrı yapmıştı.
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29 yaşındaki şarkıcı, iğneleyici konuşmasında, özellikle LGBTİ bireyler için önemi olan Eşitlik Yasası’nı gündeme getirmişti.
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ABD Senatosu yaz başında yasayı oynayladı ancak yasa Trump’ın imzalaması için bekletiliyor.
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Taylor Swift, dünkü ödül konuşmasında “Hepimiz kanunların garantisiyle eşit hakları hak ediyoruz. Eşitlik Yasası için yazılan talep metnini imzalayan herkese teşekkür ederim, yarım milyon imza toplandı. Bu rakam, Beyaz Saray’ın yanıtlaması için gerekenin beş katı fazla imza demek” ifadesini kullanmıştı.
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5Obama yönetimindeyken tüm talep dilekçeleri 100 bin imzaya ulaşınca yanıtlanıyordu, ancak Trump yönetimi bu alışkanlığı sürdürmüyor.
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Beyaz Saray Basın Sekreteri Judd Deere, Swift’in çağrısına şöyle yanıt verdi:
“Trump yönetimi kesinlikle her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor ve herkesin eşit muamele görmesini destekliyor. Bununla birlikte, Senato'dan geçirilen yasa tasarısı mevcut haliyle ebeveynlik hakları ve vicdani hakları baltalamakla tehdit eden zehirli haplarla doludur.”
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