Donald Trump'ın eski hizmetçisinden çocuğu olduğu iddiası yine gündemde
CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1980'lerde hizmetçisiyle yaşadığı ilişkiden bir çocuğu olduğu iddiasını ortaya atan eski kapıcısı Dio Sajudin'in bildiklerini The National Enquirer dergisine para karşılığı sattığı anlaşmadan artık muaf olduğunu duyurdu. Dergi, bilgileri yayınlamamıştı ama artık Sajudin konuşabilecek.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kapıcısı Dio Sajudin'in Trump’ın 1980'lerde hizmetçisiyle yaşadığı ilişkiden bir çocuğu olduğu iddiasını ortaya atmıştı.
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CNN International, Dio Sajudin'in bildiklerini The National Enquirer dergisine para karşılığı sattığı anlaşmadan artık muaf olduğunu duyurdu.
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Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Dio Sajudin'in avukatı Marc Held, müvekkilinin daha önce The National Enquirer dergisi ile yaptığı anlaşmadan dolayı iddia hakkında kimseye konuşamadığını, ancak artık anlaşmadan muaf olduğu için konuşmakta özgür olduğunu söyledi.
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Held'e göre, American Media Inc. (AMI) ile görüşülerek sözleşme iki taraflı iptal edildi.
CNN'in, sözleşmenin kopyası olduğu iddiasıyla yayımladığı belgede, AMI'ın bilgileri yayınlaması durumunda kaynağa 30 bin dolar ödeneceği ve sözleşmenin süresiz geçerli olacağı maddeleri bulunuyor.
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CNN'in ilk olarak nisan ayında gündeme getirdiği habere göre, Sajudin, söz konusu ilişkiyle ilgili bildiği şeyler olduğu, Trump World Tower'da çalıştığı dönemde, Trump'ın eski oda hizmetçisiyle ilişkisi ve çocukları olduğu konusunda konuşmaması yönünde uyarıldığı iddiasındaydı.
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Trump'a yakın The National Enquirer dergisi para karşılığı bu iddiayı yayınlama hakkını aldığına dair Sajudin ile bir anlaşma yapmış ama daha sonra yayımlamayarak Sajudin'i susturmuş olmuştu.