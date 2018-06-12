Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve Jared Kushner'in geliri açıklandı
NTV
Beyaz Saray’da danışman olarak çalışan ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in geçen yıl 82 milyon dolar kazandıkları belli oldu.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’da çalışan kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’in 2017 yılı kazançları en az 82 milyon dolar olarak açıklandı.
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Verileri ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi yayımladı. Buna göre Ivanka Trump, babasının otellerindeki hisselerinden 3,9 milyon dolar, kişisel markasından ise 5 milyon dolar gelir elde etti.
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Jared Kushner'in en önemli gelir kaynağı ise aile şirketinin satın aldığı bir arazi oldu. Kushner bu araziden 5 milyon dolar kazandı.
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Beyaz Saray'dan maaş almayan çiftin kazançları, çıkar çatışması endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.
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Bazı sivil toplum kuruluşları, Ivanka Trump ve Jared Kushner'in Beyaz Saray'daki görevleri nedeniyle kişisel işlerinden daha fazla gelir elde ettiğini savunuyor.
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Ivanka Trump ve Jared Kushner, Beyaz Saray'da başkanın özel danışmanı olarak görev yapıyor.