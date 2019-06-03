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Donald Trump'tan Meghan Markle açıklaması (Edepsiz polemiği)

ABD Başkanı Trump, "Asla Meghan Markle'a edepsiz demedim. Yalan medya tarafından uydurulmuş ve yine hazırlıksız yakalandılar" açıklamasında bulundu.

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    ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'a "edepsiz" demediğini iddia etti.

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    Londra ziyareti öncesinde İngiliz gazetesi The Sun'a verdiği mülakatta Markle'ı "edepsiz" diye nitelemesi tartışmalara neden olan Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

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    Trump, "Asla Meghan Markle'a edepsiz demedim. Yalan medya tarafından uydurulmuş ve yine hazırlıksız yakalandılar. CNN, New York Times ve diğerleri özür dileyecek mi? Şüpheliyim." ifadesini kullandı.

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    The Sun gazetesinin Trump'la röportajına dair haberinde, Trump'ın, eski aktris Markle'ın önceden kendisini "bölücü" ve "kadın düşmanı" olarak tanımladığının hatırlatılması üzerine "bundan haberinin olmadığını" söylediği ve Düşes için "Onun edepsiz olduğunu bilmiyordum" dediği belirtilmişti
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    Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebekleri Archie Harrison Mountbatten-Windsor geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Prenses Diana'nın kişisel astroloğu Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebekleri Archie'nin ileride ABD Başkanı olabileceğini iddia etti.
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