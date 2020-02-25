Donald Trump’a Hindistan’da vejateryen menü

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump ile birlikte iki gün geçirmek üzere Hindistan’a vardı. 36 saatlik uzun uçuş gerçekleşirken, tam bir ‘etsever’ olan Trump'ın yardımcıları, “Başkan iki gün boyunca ne yiyecek?” konusunu tartıştı. Trump’ın yemeği, ABD basınında da gündem oldu.