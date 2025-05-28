Dopaminde ucuza kaçmayalım: Kısa vadeli hazlar mı, kaliteli yaşam mı?
Beynimizdeki “ödül kimyası” olarak bilinen dopamin, motivasyonumuzun, keyif almamızın ve harekete geçmemizin görünmez ama güçlü molekülü. Ancak dopaminin kaynağı ve kalitesi, hayatımızın kalitesini doğrudan etkiliyor. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
Dopamin…
Beynimizin “ödül kimyası”…
Motivasyonumuzun, keyif almamızın, zevk duyup harekete geçmemizin ardındaki görünmez ama güçlü molekül. Halk arasında “mutluluk hormonu” olarak bilinse de, dopamin sadece mutlulukla değil, tatmin ve anlam duygusuyla da yakından ilişkilidir.
Ancak burada önemli bir fark var:
Tatmin ile tatmin taklidi arasında büyük bir uçurum vardır.