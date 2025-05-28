Dopaminde ucuza kaçmayalım: Kısa vadeli hazlar mı, kaliteli yaşam mı?

HIZLI HAZ MI, DERİN DOYUM MU?

Günümüz dünyası bize her şeyi “hemen şimdi” sunmayı vaat ediyor. Ama gerçek haz, sabır ister. Doyum, derinlik ister. Kaliteli yaşam ise uyanıklık, seçim ve niyet ister.

Dopamin bedava değil, ama değerli.

Onu nereden ve nasıl aldığınız, kim olduğunuzu ve nasıl yaşadığınızı belirler.

Peki siz, dopamininizi nereden alıyorsunuz?