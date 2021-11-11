Dorit Kemsley evinde dehşeti yaşadı: Onlara yalvardım

Haberler 11.11.2021 - 08:02 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 08:08
Eşi Paul Kempsey ülke dışındayken çocuklarıyla birlikte evde olduğu sırada iki kişinin saldırısına uğrayan Dorit Kemsley, canlarının bağışlanması için onlara yalvardığını dile getirdi.
Korkunç olay sonrası toparlanmaya çalıştığını ifade eden 45 yaşındaki Kemsley, eski rol arkadaşı Teddi Mellencamp'ın sunduğu "Extra" adlı programda yaşadığı korkunç anları anlattı.
"Her şeyden önce tamamen hazırlıksız yakalandım" diyen Kemsley, "Beni gördüler ve yere ittiler. Evde başka kimin olduğunu sordular" diye konuştu.
Kemsley, "İçlerinde 'Öldür onu, öldür onu, öldür onu!' diyen biri vardı ve benim tek düşünebildiğim, 'Bebeklerimi kurtarmam lazım' oldu. Onlara yalvardım, kendim ve onların canı için yalvardım" şeklinde konuştu.
Hırsızlara istedikleri her şeyi alabileceklerini söylediğini belirten Kemsley, "Onlara, çocuklarımın bana ihtiyacı olduğunu söyleyip, beni incitmemelerini istedim" dedi.
Ünlü yıldız, "Kendimin ve çocuklarımın hayatları için savaştım ve şanslıydım. Çocuklarım uyanmadı, olanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar" sözlerini dile getirdi.