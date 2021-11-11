Dorit Kemsley evinde dehşeti yaşadı: Onlara yalvardım

Modacı ve televizyon programcısı Dorit Kemsley, eşi Paul Kempsey ülke dışındayken çocuklarıyla birlikte evinde saldırıya uğradı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Kemsley, "Hırsızlar evde beni görünce şaşırdılar. İçlerinde 'Öldür onu, öldür onu, öldür onu!' diyen biri vardı ve benim tek düşünebildiğim, 'Bebeklerimi kurtarmam lazım' oldu. Onlara yalvardım" diye konuştu.

Haberler 11.11.2021 - 08:02 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 08:08

Dorit Kemsley evinde dehşeti yaşadı: Onlara yalvardım - 1

Eşi Paul Kempsey ülke dışındayken çocuklarıyla birlikte evde olduğu sırada iki kişinin saldırısına uğrayan Dorit Kemsley, canlarının bağışlanması için onlara yalvardığını dile getirdi.


Dorit Kemsley evinde dehşeti yaşadı: Onlara yalvardım - 2

Korkunç olay sonrası toparlanmaya çalıştığını ifade eden 45 yaşındaki Kemsley, eski rol arkadaşı Teddi Mellencamp'ın sunduğu "Extra" adlı programda yaşadığı korkunç anları anlattı.


Dorit Kemsley evinde dehşeti yaşadı: Onlara yalvardım - 3

"Her şeyden önce tamamen hazırlıksız yakalandım" diyen Kemsley, "Beni gördüler ve yere ittiler. Evde başka kimin olduğunu sordular" diye konuştu.


Dorit Kemsley evinde dehşeti yaşadı: Onlara yalvardım - 4
Dorit Kemsley evinde dehşeti yaşadı: Onlara yalvardım - 5

Kemsley, "İçlerinde 'Öldür onu, öldür onu, öldür onu!' diyen biri vardı ve benim tek düşünebildiğim, 'Bebeklerimi kurtarmam lazım' oldu. Onlara yalvardım, kendim ve onların canı için yalvardım" şeklinde konuştu.


Dorit Kemsley evinde dehşeti yaşadı: Onlara yalvardım - 6

Hırsızlara istedikleri her şeyi alabileceklerini söylediğini belirten Kemsley, "Onlara, çocuklarımın bana ihtiyacı olduğunu söyleyip, beni incitmemelerini istedim" dedi.


Dorit Kemsley evinde dehşeti yaşadı: Onlara yalvardım - 7

Ünlü yıldız, "Kendimin ve çocuklarımın hayatları için savaştım ve şanslıydım. Çocuklarım uyanmadı, olanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar" sözlerini dile getirdi.

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