Dr. Dre malikanesini satıyor (20 yıl sonra iki katı)

2001 ve 2004 yıllarında en çok kazanan sanatçı olan ünlü rapçi Dr. Dre 20 yıl önce aldığı malikanesini 5.2 milyon dolar’a satışa sundu.
-
Dr. Dre, Los Angeles’ta yer alan malikanesini 5.2 milyon dolar’a (yaklaşık 29 milyon 268 bin TL) satışa çıkardı.
-
Ünlü rapçi ve prodüktör orman içindeki evi 1999 yılında 2.35 milyon dolar’a (yaklaşık 13 milyon 227 bin TL) almıştı.
-
Malikanede sekiz yatak odası, 13 banyo, sinema salonu, müştemilat, iki adet mutfak bulunuyor.
-
Yaklaşık yarım tonluk bir akvaryum bulunan evin spor odası, SPA, asansör, giyinme odası, havuz, kuaför ve mahzeni de var.
-
Rolling Stone dergisi Dr. Dre'yi 2001 ve 2004 yıllarında en çok kazanan sanatçı ilan etmişti. Dr. Dre ayrıca Set It Off, The Wash ve Training Day gibi filmlerde de rol aldı.