Dr. Dre'nin 24 senelik evliliği bitiyor (Boşanan, aldatan, ayrılan ünlüler)

Vanessa Hudgens ve Austin Butler

High School Musical filmlerindeki Gabriella Montez ve Thirteen filmindeki Noel rolleriyle bilenen Vanessa Hudgens ile Switched at Birth dizisindeki James Wilke Wilkerson rolüyle tanınan Austin Butler 9 yıldır devam eden ilişkilerini bitirme kararı aldı. Us Weekly'nin haberine göre çiftin yollarını ne zaman ayırdığı kesin olmasa da son olarak Bad Boys for Life filminde oynayan Montez ile Bir Zamanlar... Hollywood'da filminde rol alan Butler, ayrılık kararını yakınlarını açıkladı.