Dr. Mehmet Öz havalimanında hayatını kurtardığı kişiyle buluştu

ABD'de havalimanında kalp krizi geçiren bir yolcunun hayatını kurtaran ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, hayatını kurtardığı kişiyle TV programında bir araya geldi.

16.03.2021 - 08:35 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 08:39

Dr. Mehmet Öz havalimanında hayatını kurtardığı kişiyle buluştu - 1
ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, ayın başında, New Jersey’deki Newark Havalimanı’nda bir yolcunun hayatını kurtarmıştı. Dr. Öz’ün kurtardığı yaşlı adamın yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenilmişti. Mehmet Öz, hayatını kurtardığı kişiyle buluştu.
Dr. Mehmet Öz havalimanında hayatını kurtardığı kişiyle buluştu - 2
Dr. Öz, hayatını kurtardığı 60 yaşındaki Joe adlı adamla Dr. Oz Show adlı programında bir araya geldi. Joe ve eşi Barbara’nın yanı sıra hayat kurtarma operasyonunda yer alan havalimanı polisi de programdaydı.
Dr. Mehmet Öz havalimanında hayatını kurtardığı kişiyle buluştu - 3

Kalp krizi ve ardından yoğun bakım tedavi süreci sonrası artık kendini iyi hissettiğini söyleyen Joe, havalimanında yaşananlarla ilgili hibir şey hatırlamadığını belirtti.

Dr. Mehmet Öz havalimanında hayatını kurtardığı kişiyle buluştu - 4
Dr. Öz’ün, hayatının geri kalanında Joe ile duygusal bağının hiç kopmayacağını söylemesi üzerine Joe, sadece Öz’e değil, aynı zamanda kahramanlığı için polis Jeffrey Croissant’a da minnettar olduğunu söyledi.
Dr. Mehmet Öz havalimanında hayatını kurtardığı kişiyle buluştu - 5
Newark Liberty Havalimanı'nda yaşanan olayda, görevli polis memuru Jeffrey Croissant, bagaj alım alanı yakınlarında yere yığılan ve solunum problemi yaşayan bir adama ilk müdahalede bulunmuştu.
Dr. Mehmet Öz havalimanında hayatını kurtardığı kişiyle buluştu - 6
Croissant'ın yardım çağrısına, o sırada havalimanında bulunan Dr. Mehmet Öz yetişmişti. Oksijen tüpü gelene kadar kalp masajını sürdüren Öz, nabzı normale döndürmeyi başarmıştı.
Dr. Mehmet Öz havalimanında hayatını kurtardığı kişiyle buluştu - 7

Adamın yere düşerken başını çarptığını ve kanaması olduğunu anlatan Dr. Öz “Rengi patlıcan gibi mosmordu. Nefes almıyor, nabzı da atmıyordu” demişti. CPR (kalp masajı ve suni solunum) uygulayarak hava yolunu açtığını belirten Dr. Öz, “CPR’yi herkes öğrenebilir ve bir hayat kurtarabilir” diye konuşmuştu.

Dr. Mehmet Öz havalimanında hayatını kurtardığı kişiyle buluştu - 8

DAHA ÖNCE DE HAYAT KURTARMIŞTI

Dr. Öz'ün benzer müdahaleleri daha önce de basına yansımıştı. 2015 yılında New Jersey'de bir kazaya tanık olan Öz, sağlık ekipleri gelene kadar 2 yaralıyı tedavi etmiş, 2 yıl önce de Manhattan'da ayağı kopan İngiliz bir turiste yardım etmişti.

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