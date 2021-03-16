Dr. Mehmet Öz havalimanında hayatını kurtardığı kişiyle buluştu

Adamın yere düşerken başını çarptığını ve kanaması olduğunu anlatan Dr. Öz “Rengi patlıcan gibi mosmordu. Nefes almıyor, nabzı da atmıyordu” demişti. CPR (kalp masajı ve suni solunum) uygulayarak hava yolunu açtığını belirten Dr. Öz, “CPR’yi herkes öğrenebilir ve bir hayat kurtarabilir” diye konuşmuştu.