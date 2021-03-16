Dr. Mehmet Öz havalimanında hayatını kurtardığı kişiyle buluştu

16.03.2021 - 08:35 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 08:39
Kalp krizi ve ardından yoğun bakım tedavi süreci sonrası artık kendini iyi hissettiğini söyleyen Joe, havalimanında yaşananlarla ilgili hibir şey hatırlamadığını belirtti.
Adamın yere düşerken başını çarptığını ve kanaması olduğunu anlatan Dr. Öz “Rengi patlıcan gibi mosmordu. Nefes almıyor, nabzı da atmıyordu” demişti. CPR (kalp masajı ve suni solunum) uygulayarak hava yolunu açtığını belirten Dr. Öz, “CPR’yi herkes öğrenebilir ve bir hayat kurtarabilir” diye konuşmuştu.
DAHA ÖNCE DE HAYAT KURTARMIŞTI
Dr. Öz'ün benzer müdahaleleri daha önce de basına yansımıştı. 2015 yılında New Jersey'de bir kazaya tanık olan Öz, sağlık ekipleri gelene kadar 2 yaralıyı tedavi etmiş, 2 yıl önce de Manhattan'da ayağı kopan İngiliz bir turiste yardım etmişti.