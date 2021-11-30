Dr. Mehmet Öz Pensilvanya’da Cumhuriyetçi partiden aday olacak

Mehmet Öz, seçim döneminde de Donald Trump'a destek vermesiyle öne çıkmıştı.

Aralık 2020'de Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlanmış, listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Dr. Mehmet Öz de yer almıştı.



