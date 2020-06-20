Dr. Mehmet ÖzHollywood Şöhretler Yolu’na adını yazdıracak

ABD'deki Hollywood Walk of Fame - Hollywood Şöhret Yolu 2021 yıldızları, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve Ceo'su Rana Ghadban tarafından açıklandı. Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz, Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu.

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DHA 20.06.2020 - 12:37

ABD'deki Hollywood Walk of Fame - Hollywood Şöhret Yolu 2021 yıldızları, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve Ceo'su Rana Ghadban tarafından açıklandı. Şöhret Yolu listesine ilk kez bir Türk'ün adı da yer alacak.

Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz, her yıl 10 milyon ziyaretçinin akınına uğrayan bulvardaki Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu.







Dr. Öz’ün ismi, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Rana Ghadban tarafından açıklanan listede yer aldı. Sinema, Televizyon, TiyatroCanlı Performans, Radyo ve SözMüzik kategorilerinde yıldız ile onurlandırılacak isimler binlerce aday arasından seçildi.







Sinema kategorisinde Şöhretler Yolu’nda yıldızı yer alacak isimler arasında Josh Brolin, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, Zac Efron, Giancarlo Giannini, Shia LaBeouf, Jimmy Smits, Naomi Watts, Ali McGraw ve Ryan O’Neal yer alıyor.





Televizyon kategorisinde Dr. Mehmet Öz ile birlikte yer alan ünlüler arasında ise Nick Cannon, Courteney Cox, Marla Gibbs, Jenifer Lewis, Laura Linney, Yargıç Greg Mathis, Dr.Mehmet Oz, Sarah Paulson, Peter Roth ve Christian Slater bulunuyor.





Güney Kaliforniyalı sanatçı Oliver Weissmuller tarafından tasarlan Hollywood Walk of Fame- Hollywood Şöhret Yolu, 1958 yılında Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan, ünlü kişilerin ve dizilerin yıldızlarının bulunduğu bir yürüyüş yoludur. 2000’den fazla ünlünü yıldızın ismi yer alıyor.

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