Dr. Mehmet ÖzHollywood Şöhretler Yolu’na adını yazdıracak

DHA 20.06.2020 - 12:37
Televizyon kategorisinde Dr. Mehmet Öz ile birlikte yer alan ünlüler arasında ise Nick Cannon, Courteney Cox, Marla Gibbs, Jenifer Lewis, Laura Linney, Yargıç Greg Mathis, Dr.Mehmet Oz, Sarah Paulson, Peter Roth ve Christian Slater bulunuyor.
Güney Kaliforniyalı sanatçı Oliver Weissmuller tarafından tasarlan Hollywood Walk of Fame- Hollywood Şöhret Yolu, 1958 yılında Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan, ünlü kişilerin ve dizilerin yıldızlarının bulunduğu bir yürüyüş yoludur. 2000’den fazla ünlünü yıldızın ismi yer alıyor.