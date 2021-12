Dr. Mehmet Öz'ün siyasete girmesine Oprah Winfrey'den ilk yorum

Oprah Winfrey, The Oprah Winfrey Show adlı TV programına Dr. Öz’ü düzenli olarak konuk ederek Amerikalı seyircilere tanıttı. 2003 yılında da Öz ile 13 bölümlük Second Opinion With Dr. Oz adlı programı yaptı. Ardından bir yapımcı olarak Winfrey’in The Dr. Oz Show’u yapmasını teklif etmesiyle Mehmet Öz, 2009’da kendi programını sunmaya başladı ve Amerika’da bir televizyon fenomeni haline geldi.