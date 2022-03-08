Drake evini 14,8 milyon dolara satıyor

Bu evi satın almak isteyenler, ayrıca Drake'e ait olan iki komşu mülke sahip olma seçeneğine de sahip oluyor. 22,2 milyon dolardan sunulan 3’lü mülkün hepsi aynı çıkmaz sokağın sonunda 6,7 ​​dönümlük bir alanı kaplıyor.