Drake evini 14,8 milyon dolara satıyor

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 12:36
Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Drake, Robbie Williams’tan satın aldığı Beverly Hills’teki evini 14,8 milyon dolara satışa çıkardı.
180 milyon dolarlık servete sahip olan Kanadalı şarkıcının alıcı aradığı evinde yok yok.
Ev, özel bir çıkmaz sokakta yer alıyor. İngiliz Tudor mimarisi özelliğini taşıyan lüks yapı, rustik ve modern tarzın mükemmel bir karışımı görünümünde.
Bin 100 metrekare büyüklüğündeki evin yüksek tavanlı yapısı, geniş pencereleri dikkat çekiyor.
Ahşap panelli bir kitaplık, mermerle çevrili derin küvetler ve çift lavabo içeren lüks spa’sı bulunan yaklaşık 200 metrekarelik bir süite açılıyor.
Devasa bahçesi bulunan mülkün yüzme havuzu, yapay şelaleleri, tennis ve basketbol kortları, plaj voleyolbolu için kumlu sahası, at ahırı, binicilik alanı ve 25 koltuklu bir sinema salonu var.
Bu evi satın almak isteyenler, ayrıca Drake'e ait olan iki komşu mülke sahip olma seçeneğine de sahip oluyor. 22,2 milyon dolardan sunulan 3’lü mülkün hepsi aynı çıkmaz sokağın sonunda 6,7 dönümlük bir alanı kaplıyor.
İşte Drake'in satışa çıkardığı evin fotoğrafları...