Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti

Canadalı şarkıcı Drake'in sahne aldığı Astroworld Festivali'nde 9 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sonra eğlenmeye gittiği konuşuluyor. 35 yaşındaki şarkıcının gece kulübünden 1 milyon dolar harcadığı iddia edildi.

Haberler 14.11.2021 - 13:38

Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti - 1

ABD'nin Houston kentinde gerçekleştirilen ve 9 kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği Astroworld Festivali'nde sahne alan Canadalı rapçi Drake'in yaşanan trajedinin ardından eğlenceye gittiği iddia edildi. 35 yaşındaki arkıcının gece kulübünde 1 milyon dolar harcadığı konuşuluyor.

Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti - 2

Independent Türkçe'nin haberine göre; ünlü rapçi Houston'daki Area 29 adlı stripriz kulübünde yaklaşık 1 milyon dolar harcadı.

Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti - 3

Rapçinin arkadaşı olduğu belirtilen DJ Akademiks'in sosyal medya hesabında 9 Kasım'da paylaştığı videoda birçok kadının nakit paraları topladığı görülüyor.

Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti - 4

Videoyu çeken kişi parayı sayan kadınlardan Drake'e teşekkür etmelerini istediğinde hepsi bir ağızdan "Teşekkürler Drake" diye karşılık veriyor.

Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti - 5

Gece kulübünün hesabından sildiği ancak daha sonra The Sun'ın yayımladığı paylaşımdaysa Drake'in orada bulunduğuna işaret edecek şekilde rapçinin Instagram hesabının etiketlendiği görülüyor.


Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti - 6

5 Kasım'da düzenlenen festivalde yaşananların ardından rapçi Instagram hesabından "Son birkaç günümü bu yıkıcı trajediyi kabullenmeye çalışarak geçirdim" demişti.  Striptiz kulübünün müdavimlerinden biri olduğu belirtilen Drake'in festivalden birkaç gün önce de mekana gittiği düşünülüyor.

Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti - 7



Aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Astroworld Festivali'nde yer alan Travis Scott, Drake ve festivalin organizatörlerine tazminat davası açılmıştı.

Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti - 8

Instagram'da söz konusu geceyla ilgili yayınlanan videodan fotoğraflar...

Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti - 9
Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti - 10

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