Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti

5 Kasım'da düzenlenen festivalde yaşananların ardından rapçi Instagram hesabından "Son birkaç günümü bu yıkıcı trajediyi kabullenmeye çalışarak geçirdim" demişti. Striptiz kulübünün müdavimlerinden biri olduğu belirtilen Drake'in festivalden birkaç gün önce de mekana gittiği düşünülüyor.



