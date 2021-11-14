Drake, ölümlü festivalin ardından eğlenmeye gitti

Haberler 14.11.2021 - 13:38
ABD'nin Houston kentinde gerçekleştirilen ve 9 kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği Astroworld Festivali'nde sahne alan Canadalı rapçi Drake'in yaşanan trajedinin ardından eğlenceye gittiği iddia edildi. 35 yaşındaki arkıcının gece kulübünde 1 milyon dolar harcadığı konuşuluyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre; ünlü rapçi Houston'daki Area 29 adlı stripriz kulübünde yaklaşık 1 milyon dolar harcadı.
Rapçinin arkadaşı olduğu belirtilen DJ Akademiks'in sosyal medya hesabında 9 Kasım'da paylaştığı videoda birçok kadının nakit paraları topladığı görülüyor.
Videoyu çeken kişi parayı sayan kadınlardan Drake'e teşekkür etmelerini istediğinde hepsi bir ağızdan "Teşekkürler Drake" diye karşılık veriyor.
Gece kulübünün hesabından sildiği ancak daha sonra The Sun'ın yayımladığı paylaşımdaysa Drake'in orada bulunduğuna işaret edecek şekilde rapçinin Instagram hesabının etiketlendiği görülüyor.
5 Kasım'da düzenlenen festivalde yaşananların ardından rapçi Instagram hesabından "Son birkaç günümü bu yıkıcı trajediyi kabullenmeye çalışarak geçirdim" demişti. Striptiz kulübünün müdavimlerinden biri olduğu belirtilen Drake'in festivalden birkaç gün önce de mekana gittiği düşünülüyor.
Aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Astroworld Festivali'nde yer alan Travis Scott, Drake ve festivalin organizatörlerine tazminat davası açılmıştı.
Instagram'da söz konusu geceyla ilgili yayınlanan videodan fotoğraflar...