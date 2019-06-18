Drake'den Toronto Raptors şampiyonluğuna 2 yeni şarkı
Sıkı bir Toronto Raptors taraftarı olan Drake, NBA şampiyonluğunu iki yeni şarkıyla kutluyor.
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1Fanatik bir Toronto Raptors fanı olan ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde kazanılan ilk NBA şampiyonluğunu doyasına kutluyor. Bu sezon takımını neredeyse her maçta takip eden ünlü isim şampiyonlukla birlikte müzik çalışmalarına da hız verdi.
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2Şampiyonluğun hemen ardından Omerta ve Money in the Grave adında iki tane yeni single yayınlayan Drake, müzik listelerine her zaman olduğunu gibi hızlı bir giriş gerçekleştirdi.
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İlerleyen günlerde sanatçının şampiyonlukla ilgili yeni çalışmalara imza atması bekleniyor.
İşte Drake'in takımına destek olmak adına damga vurduğu NBA maçlarından bazıları...
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4Golden State Warriors – Toronto Raptors Maçı
2016 yılında oynanan maçta rakip takım oyuncusu Kevin Durant ile uğraşan ünlü rapçi, saha kenarında olan Durant’ın yanına gidip bazı sözler dile getirmişti. Golden State için oldukça önemli bir oyuncu olan Durant’ın sinirlerini bozan ünlü sanatçı, Toronto Raptors’un 6. adamı olduğunu kanıtlamıştı.
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5Chicago Bulls-Toronto Raptors Maçı
Saha kenarında topu oyuna sokmaya çalışan Chicago Bulls oyuncusunun kulağına bir takım şeyler söyleyen Drake, oyuncunun topa sokma süresini geciktirmiş ve topu Toronto Raptors’a kazandırmıştı.
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6Indiana Pacers-Toronto Raptors Maçı
Indiana Pacers ile uğraşamaya karar veren Drake, Pacers’ın oyuncusu Rodney Stuckey’ın topu elinden kaçırdıktan sonra ünlü alkış hareketiyle yine bir yaramazlığa imza atmıştı.
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7Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors Maçı
Cleveland’ın oyuncusu Kevin Perkins’e saha kenarında laf atmaya başlayan Drake, olayın kavgaya dönüşmesine saniyeler kala sakinleşti.. Maç sonunda tartışan ikili oyuncuların ve menajerlerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Bu maçtan sonra NBA’den uyarı alan ünlü rapçi sonraki maçlarda yine boş durmadı.
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8Washington Wizard-Toronto Raptors Maçı
Washington’un oyuncusu Kelly Oubre’e laf atan ünlü rapçi oyuncunun moralini bozmuş ve maç boyu kötü performans göstermesine neden olmuştu.
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9Cleveland Cavaliers & Toronto Raptors
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10Washington Wizards & Toronto Raptors
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11Orlando Magic & Toronto Raptors
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12Philadelphia 76ers & Toronto Raptors