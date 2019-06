Drake'den Toronto Raptors şampiyonluğuna 2 yeni şarkı

Fanatik bir Toronto Raptors fanı olan ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde kazanılan ilk NBA şampiyonluğunu doyasına kutluyor. Bu sezon takımını neredeyse her maçta takip eden ünlü isim şampiyonlukla birlikte müzik çalışmalarına da hız verdi.

Şampiyonluğun hemen ardından Omerta ve Money in the Grave adında iki tane yeni single yayınlayan Drake, müzik listelerine her zaman olduğunu gibi hızlı bir giriş gerçekleştirdi.