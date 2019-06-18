Drake'den Toronto Raptors şampiyonluğuna 2 yeni şarkı

1 Fanatik bir Toronto Raptors fanı olan ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde kazanılan ilk NBA şampiyonluğunu doyasına kutluyor. Bu sezon takımını neredeyse her maçta takip eden ünlü isim şampiyonlukla birlikte müzik çalışmalarına da hız verdi.





2 Şampiyonluğun hemen ardından Omerta ve Money in the Grave adında iki tane yeni single yayınlayan Drake, müzik listelerine her zaman olduğunu gibi hızlı bir giriş gerçekleştirdi.





3 İlerleyen günlerde sanatçının şampiyonlukla ilgili yeni çalışmalara imza atması bekleniyor. İşte Drake'in takımına destek olmak adına damga vurduğu NBA maçlarından bazıları...

4 Golden State Warriors – Toronto Raptors Maçı



2016 yılında oynanan maçta rakip takım oyuncusu Kevin Durant ile uğraşan ünlü rapçi, saha kenarında olan Durant’ın yanına gidip bazı sözler dile getirmişti. Golden State için oldukça önemli bir oyuncu olan Durant’ın sinirlerini bozan ünlü sanatçı, Toronto Raptors’un 6. adamı olduğunu kanıtlamıştı.

5 Chicago Bulls-Toronto Raptors Maçı



Saha kenarında topu oyuna sokmaya çalışan Chicago Bulls oyuncusunun kulağına bir takım şeyler söyleyen Drake, oyuncunun topa sokma süresini geciktirmiş ve topu Toronto Raptors’a kazandırmıştı.

6 Indiana Pacers-Toronto Raptors Maçı



Indiana Pacers ile uğraşamaya karar veren Drake, Pacers’ın oyuncusu Rodney Stuckey’ın topu elinden kaçırdıktan sonra ünlü alkış hareketiyle yine bir yaramazlığa imza atmıştı.

7 Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors Maçı



Cleveland’ın oyuncusu Kevin Perkins’e saha kenarında laf atmaya başlayan Drake, olayın kavgaya dönüşmesine saniyeler kala sakinleşti.. Maç sonunda tartışan ikili oyuncuların ve menajerlerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Bu maçtan sonra NBA’den uyarı alan ünlü rapçi sonraki maçlarda yine boş durmadı.

8 Washington Wizard-Toronto Raptors Maçı



Washington’un oyuncusu Kelly Oubre’e laf atan ünlü rapçi oyuncunun moralini bozmuş ve maç boyu kötü performans göstermesine neden olmuştu.

9 Cleveland Cavaliers & Toronto Raptors

10 Washington Wizards & Toronto Raptors

11 Orlando Magic & Toronto Raptors