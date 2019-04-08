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Drake’in milyon dolarlık stili

ntv.com.tr

Bir YouTube programına katılan ünlü şarkıcı Drake, dış görünümünü oluşturan yaklaşık bir milyon dolar değerindeki kıyafet ve aksesuarlarının değerini tek tek açıkladı.

  • 1

    Ünlü şarkıcı Drake, “Bir milyon dolarlık stil nasıl olur?” sorusunu kendi üzerinden yanıtlıyor.

  • 2

    32 yaşındaki Kanadalı rap şarkıcısı, The Unknown Vlogs adlı YouTube kanalının How Much Is Your Outfit? Adlı programına katılarak kıyafetlerinin ve aksesuarlarının parasal değerini açıkladı.

  • 3

    Drake’in Brioni ceketi 11 bin dolar, pırlanta kolyesi 200 bin dolar değerindeyken, stilindeki en pahalı parçanın saati olduğu anlaşıldı.

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    Drake, Richard Hills RM69 marka saatinin 750 bin dolar olduğunu açıkladı.

  • 5

    Tom Ford imzalı kazağı 2000 dolar, yine aynı marka pantolonu ise 1000 dolar.

    Tom Ford marksa timsah derisi ayakkabıları ise 15 bin dolar değerinde.

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    Drake, biri oğlu Adonis’teni diğeri ise bir hayranından olan bilekliklerini ise “paha biçilemez” olarak nitelendirdi.

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