DSÖ uyardı! Kırmızı eti böyle tüketmek ölüme yol açıyor: Tüm faydaları dakikalar içinde sıfırlanıyor
Kırmızı etin yeterince pişmemesi, Salmonella ve Listeria gibi ölümcül bakterilerin bulaş riskini artırabilir. Dünya Sağlık Örgütü, çiğ et tüketiminin bazı kanser türleriyle de bağlantılı olabileceğini belirterek uyardı. Uzmanlar, gereken miktarda pişmeyen etin, vücuttaki zararlı bileşiklerin oluşumuna zemin hazırlayabileceğini ifade etti.
İdeal ölçüde tüketildiğinde vücut için belirli faydaları bulunan kırmızı et, bilinçsiz tüketimde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.