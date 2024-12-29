DSÖ uyardı! Kırmızı eti böyle tüketmek ölüme yol açıyor: Tüm faydaları dakikalar içinde sıfırlanıyor

Etin pH değeri de mikroorganizmaların gelişimini etkileyen bir faktördür. Kanatlı hayvanlar ve deniz ürünleri, kırmızı etlere göre daha fazla risk taşır. Kırmızı etler, düşük pH seviyeleri nedeniyle birçok patojenin büyümesini engelleyebilirken, kanatlı ve deniz ürünleri etleri için aynı şey geçerli değildir.