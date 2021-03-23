Dua Lipa hayranının saldırısına uğradı

Meksika'da bir fotoğraf çekimine katılan Dua Lipa, stüdyo çıkışında kendisini bekleyen hayranları arasından bir kişinin hızla yanına yaklaşmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

ntv.com.tr 23.03.2021 - 08:37 | Son Güncelleme : 23.03.2021 - 08:40

Dua Lipa hayranının saldırısına uğradı - 1

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, fotoğraf çekimi için bulunduğu Meksika’da hayran tacizine uğradı. 25 yaşındaki Arnavutluk kökenli İngiliz şarkıcının saldırıya uğrama anı videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Dua Lipa hayranının saldırısına uğradı - 2

Lipa’nın stüdyo çıkışında etrafını saran hayranları arasından bir kadın, şarkıcının üstüne koşarak ona dokunmaya çalıştı. Korumalar hızla kadını Lipa’dan uzaklaştırdı, şarkıcı da kendisini bekleyen otomobile bindi.

Dua Lipa hayranının saldırısına uğradı - 3

Lipa, başına gelen olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Dua Lipa hayranının saldırısına uğradı - 4
Eonline’ın haberine göre, Lipa’nın stüdyoda olduğu haberini alanlar, ünlü şarkıcıyı görebilmek için dokuz saat dışarıda bekledi.
Dua Lipa hayranının saldırısına uğradı - 5

Lipa, cumartesi günü, attığı Twitter mesajıyla Yves Saint Laurent parfüm reklamı için çekimde olduğunu duyurmuştu.

Dua Lipa hayranının saldırısına uğradı - 6

Geçen hafta Lipa, 2021 Grammy Ödülleri’ne katılmış, kısıtlı sayıda katılımcının yer aldığı törende sahnede iki şarkılık performans sergilemişti. Lipa, törenden En İyi Pop Albümü ödülüyle dönmüştü.

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