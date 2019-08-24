NTV

Dua Lipa ile Anwar Hadid'in Malibu tatili

Birlikteliklerini ilan eden dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile Anwar Hadid tatile çıktı. İkilinin romantik anları objektiflere yansıdı. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

  • 1

    Geçtiğimiz ay birlikteliklerini ilan eden Dua Lipa ile Gigi-Bella Hadid kardeşi model Anwar Hadid soluğu Malibu'da aldı.


  • 2

    Sahilde deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülenen ikili, romantik anlar yaşadı.
  • 3

    Sörf kıyafetleriyle denize giren çift, bir süre sörf yaptıktan sonra serin sularda yüzdü.


  • 4

    Denizden çıktıktan sonra birbirlerini havluyla kurulayan ikilinin öpüştükleri anlar da objektiflere yansıdı.
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin