Dua Lipa ile Anwar Hadid'in Malibu tatili

Birlikteliklerini ilan eden dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile Anwar Hadid tatile çıktı. İkilinin romantik anları objektiflere yansıdı. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)
-
Geçtiğimiz ay birlikteliklerini ilan eden Dua Lipa ile Gigi-Bella Hadid kardeşi model Anwar Hadid soluğu Malibu'da aldı.
-
Sahilde deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülenen ikili, romantik anlar yaşadı.
-
Sörf kıyafetleriyle denize giren çift, bir süre sörf yaptıktan sonra serin sularda yüzdü.
-
Denizden çıktıktan sonra birbirlerini havluyla kurulayan ikilinin öpüştükleri anlar da objektiflere yansıdı.
-
-
-
-