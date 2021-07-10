Dua Lipa kendi fotoğrafını paylaştığı için davalık oldu

Dava dilekçesinde, "Hesap, bağlantı ve/veya reklam aracılığıyla Davalı'nın içeriğini tüketmeye ve satın almaya yönlendirilen takipçileri artıracak şekilde kâr kaynağı olarak kullanılmaktadır ve Davalı bu faaliyetlerden kâr elde etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Integral Images; 150 bin dolarlık (yaklaşık 1,3 milyon TL) tazminat, dava masraflarının ve avukatlık ücretlerinin karşılanmasını ve şarkıcının gelecekte telif hakkını ihlal eden eylemlerini engelleyecek bir karar çıkarılmasını talep ediyor.