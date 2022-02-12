Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil

Haberler 12.02.2022 - 13:03
Yıldız şarkıcı Dua Lipa uzun süredir pandemi sebebiyle ertelenen "Future Nostalgia" turu için Miami'ye gtti.
Turne için Miami'de bulunan Dua Lipa gün içinde plajda vakit geçiriyor.
Güneşin ve denizin tadını çıkaran ve tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız şarkıcı geçtiğimiz günlerde görüntülendi.
Arkadaşlarıyla sohbet edip zaman zaman da kitap okuyan Lipa güzelliğiyle plajın gözdesi oldu.
Dua Lipa geçtiğimiz aylarda sevgilisi Anwar Hadid'den de ayrılmıştı.
İşte diğer kareler...