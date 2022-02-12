Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil

Yıldız şarkıcı Dua Lipa uzun süredir pandemi sebebiyle ertelenen konserleri için gittiği Miami'de güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

Haberler 12.02.2022 - 13:03

Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 1

Yıldız şarkıcı Dua Lipa uzun süredir pandemi sebebiyle ertelenen "Future Nostalgia" turu için Miami'ye gtti.


Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 2

Turne için Miami'de bulunan Dua Lipa gün içinde plajda vakit geçiriyor.


Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 3

Güneşin ve denizin tadını çıkaran ve tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız şarkıcı geçtiğimiz günlerde görüntülendi.


Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 4

Arkadaşlarıyla sohbet edip zaman zaman da kitap okuyan Lipa güzelliğiyle plajın gözdesi oldu.


Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 5

Dua Lipa geçtiğimiz aylarda sevgilisi Anwar Hadid'den de ayrılmıştı.

Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 6

İşte diğer kareler...

Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 7
Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 8
Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 9
Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 10
Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 11
Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 12
Dua Lipa Miami sahillerinde: Konser öncesi tatil - 13

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER