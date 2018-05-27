Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finaline damga vurdu

Real Madrid ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finali öncesi konser veren Dua Lipa geceye damga vuran isimler arasında yer aldı.
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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Dev maç öncesi dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa sahne aldı.
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22 yaşındaki Lipa, Kiev'de düzenlenen Şampiyonlar Ligi öncesinde verdiği konserle geceye damga vurdu.
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Lipa, günler öncesinden
hazırlık yaptığı sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmış, ‘New Rules’ isimli şarkısına çektiği klip ise Youtube’da 1 milyar izlenmeyi aşmıştı.
İşte genç yıldızın sahne şovundan yansıyan diğer kareler...
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