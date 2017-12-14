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Dua Lipa sarışın oldu (Saçlarında deneysellikten vazgeçmeyen ünlüler)

ntv.com.tr

Gösteri dünyasının dünyaca ünlü isimleri zaman zaman saçlarında değişikliğe gidiyor. Son olarak Dua Lipa sadece 1 hafta önce değiştirdiği saçlarını boyatmasıyla dikkat çekti. İşte Kylie Jenner'dan Selena Gomez'e, Emily Ratajkowski'den Rihanna'ya değişimden korkmayan dünyaca ünlü isimler...

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    Kısa siyah saçlarıyla akıllara kazınan İngiliz şarkıcı Dua Lipa geçen hafta imajında değişikliğe gitti.
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    24 yaşındaki yıldız kakül kestirdiği yeni imajını sosyal medyadan paylaştı. Ancak bu değişiklik çok uzun sürmedi.
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    Hayranları Lipa'nın yeni haline alışmaya çalışırken o bir değişiklik daha yaaptı ve saçlarını sarıya boyadı.

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    BUKALEMUN GİBİ...

    BUKALEMUN GİBİ...

    Saçlarında radikal değişiklik yapan tek isim Dua Lipa değil. Dünyaca ünlü yıldızlar da imaj değişiklikleriyle dikkat çekiyor. İşte Hollywood'un saçlarını sık sık değiştiren cesur isimleri...

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    Polonya asıllı İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski, yeni imajını sosyal medyada paylaştı.
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    Kahverengi uzun saçlarıyla bilinen Ratajkowski, kısa sarı saçlı bir fotoğrafını Instagram’a yükledi. Takipçilerinin bir kısmı oyuncunun yeni halini beğenirken, geriye kalanlar ise eski imajına gönderme yaptı. Ratajkowski’nin Theo James ile başrollerini paylaşacağı ‘Lying and Stealing’ için peruk denemesi yaptığı öğrenildi.
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    EN CESURLARDAN

    EN CESURLARDAN
    Rihanna saçında değişiklik yapmaktan korkmayan en cesur ünlülerden biri. Onu kızıl kıvırcık saçlarıyla da gördük, pembe pixie kesim saçlarıyla da. Son dönemdeki bob kesim saçları Rihanna'nın iddialı tarzının aksine sade görünse de, müzisyene cool bir hava kattığı kesin.
  • 8

    İLHAM PERİSİ OLDU

    İLHAM PERİSİ OLDU
    Rihanna'nın geçtiğimiz yıl Met Gala'ya katıldığında, elbisesiyle bize büyük bir moda olayı yaşatırken saç modeli ve akseusarıyla da yılın ilham perisi olmuştu.
  • 9

    ASLA BURCU GİBİ

    ASLA BURCU GİBİ
    Rihanna belki kova burcu kadını olabilir ama burada gerçek bir aslan burcu gibi görünmüyor mu? Sarı saçı favorimiz olmasa da bu görünümü Rihanna'ya alıştığımız iddialı havasını veriyor.
  • 10

    KAÇIRDIĞI RENK YOK

    KAÇIRDIĞI RENK YOK
    Renkli saçların kraliçesi Katy Perry, son dönemde siyah saçlarından vazgeçmese de geçtiğimiz dönemlerde birçok farklı rengi denemişti. Katy'nin gözünden kaçmış bir renk var mı sence?
  • 11

    BOYUNU DA DEĞİŞTİRİYOR

    BOYUNU DA DEĞİŞTİRİYOR
    Doğal sarışın olan Katy, sadece saç rengini değil çeşitli saç boylarını da denemekten çekinmiyor.
  • 12

    ŞAŞIRTMIŞTI

    ŞAŞIRTMIŞTI
    Kris Jenner'dan ilham alan Katy Perry, pixie saç kesimiyle 2015 yılındaki Met Gala'da bizi çok şaşırtmıştı.
  • 13

    AİLENİN EN KORKUSUZU

    AİLENİN EN KORKUSUZU
    Kylie Jenner, Jenner-Kardashian ailesinin saç konusunda en korkusuz olan üyesi. Ruh haline veya katılacağı davete göre sık sık saç rengini değiştiren Kylie, bu haliyle tüm takipçilerine ilham oluyor.
  • 14

    SAÇ DİPLERİ AYNI

    SAÇ DİPLERİ AYNI
    Saç diplerini özellikle boyamayan Kylie, yeşil saçlarıyla New York'ta.
  • 15

    DOĞAL KYLIE

    DOĞAL KYLIE
    Met Gala'da siyah ve bob şeklinde kesilmiş saçlarıyla fazlasıyla doğal bir Kylie gördük. Bundan şikayet edemeyeceğimiz kadar güzel görünüyor.
  • 16

    SÜRPRİZLERLE DOLU

    SÜRPRİZLERLE DOLU
    Kızkardeşi Kylie kadar olmasa da Kim Kardashian da saç konusunda sürprizlerle dolu biri. Çoğu zaman saçını koyu renk ve orta boyda kullanan Kim, bazen şaşırtıcı olabiliyor.
  • 17

    FAVORİSİ OMBRE

    FAVORİSİ OMBRE
    Kim'in favorileri arasında ombre de var.
  • 18

    ÖZEL ZAMANLARDA SARI

    ÖZEL ZAMANLARDA SARI
    Çok sık olmasa da Kim Kardashian'ı platin sarısı saçlarla görüyoruz. Kim bazı özel zamanlar için koyu saçlarından vazgeçebiliyor ama uzun sürmeden doğal haline geri dönmeyi tercih ediyor.
  • 19

    YARATICI TERCİHLER

    YARATICI TERCİHLER
    Tüm sanat yaşamı deneysellikten ibaret olan Lady Gaga, saçları konusunda da çok yaratıcı. Uzun sarı saçlarıyla tanıdığımız müzisyen, bugüne kadar her rengin her tonunu denedi.
  • 20

    GLAM'IN KARŞILIĞI

    GLAM'IN KARŞILIĞI
    Parlak gri saçları ve gözlerinin üstündeki parıltılı makyajla Lady Gaga, "glam" kelimesinin karşılığı gibi.
  • 21

    İKONİK DENEME

    İKONİK DENEME
    David Bowie'den ilham alan Lady Gaga, turuncu saçlarıyla Bowie'nin ikonik görüntüsünü yakalamıştı.
  • 22

    KALABALIKTA KAYBOLMAZ

    KALABALIKTA KAYBOLMAZ
    Nicole Richie, kalabalıkta asla kaybolmasına izin vermeyecek kadar parlak saç renkleriyle ünlü. Hiçbir modeli ve rengi denemekten çekinmeyen Nicole'un pembe pixie saçları favorimiz.
  • 23

    GRİNİN EN İDDİALISI

    GRİNİN EN İDDİALISI

    Gri saç ve iddialı bir model! Bu modeli Nicole'dan daha iyi taşıyabilecek birini hayal edebilir misin?
  • 24

    EN SADE HALİ

    EN SADE HALİ
    Nicole Richie'yi görebileceğin sade saç rengi ve modeli bu olmalı.
  • 25

    SÜRPRİZLERİ SEVİYOR

    SÜRPRİZLERİ SEVİYOR
    Saç şekli ve rengi konusunda sürprizlerle dolu olan bir başka isimse Rita Ora! Toz pembe saçlarıyla kırmızı halıda yürürken diğer gün karşına pixie saçlarıyla çıkabilir.
  • 26

    EĞLENCELİ TERCİHLER

    EĞLENCELİ TERCİHLER
    Rita Ora, renkli saçlar konusunda en eğlenceli ünlülerden biri.
  • 27

    DETAYLAR ONA GÖRE

    DETAYLAR ONA GÖRE
    Uzun sarı saçlarını atkuyruğu yapan ve kakülleriyle görünümüne nostaljik bir hava katan Rita, küçük detayalarda farklılaşabilen biri.
  • 28

    TERCİHİ EĞLENCELİ RENKLER

    TERCİHİ EĞLENCELİ RENKLER
    Zayn Malik, eğlenceli renkleri kullanmaktan çekinmese de bazen sadece görünümünü güçlendirecek modeller kullanıyor. Şarkıcı, traşlanmış saçlarını bazen doğal haliyle kullanıyor bazen platin renginde ya da pespembe!
  • 29

    FOVORİN HANGİSİ ?

    FOVORİN HANGİSİ ?
    Esmer Zayn mı yoksa sarı saçlı Zayn mı favorin?
  • 30

    PEMBE ZAYN

    PEMBE ZAYN
    Peki ya uzun saçlarını pembeye boyayan bir Zayn'a ne dersin?
  • 31

    ELEŞTİRİLER KORKUTMUYOR

    ELEŞTİRİLER KORKUTMUYOR
    Saç modellerinde korkusuz ve eleştirilerden çekinmeyecek kadar özgüven sahibi olan Zendaya, denediği her saç şekliyle dikkat çekiyor.
  • 32

    OSCAR'DA ELİŞTİRİLDİ

    OSCAR'DA ELİŞTİRİLDİ
    2015 yılındaki Oscar Ödülleri'nde kullandığı saç modeliyle dikkat çeken Zendaya, sosyal medyadan gelen negatif eleştirilere verdiği olgun cevapla bir kez daha kalbimizi kazanmıştı!
  • 33

    MET GALA'YA DAMGA VURDU

    MET GALA'YA DAMGA VURDU
    2 Mayıs'ta yapılan Met Gala'nın en cesur saç modellerinden biri yine Zendaya'ya aitti.

  • 34

    YENİLİKLER ONA GÖRE

    YENİLİKLER ONA GÖRE
    Renkli saçları çok seven pop yıldızı Kesha, denediği modellerle de kırmızı halıya cool bir hava katıyor. Yeni şeyleri denemek tam ona göre.
  • 35

    MAKYAJI SAÇLARIYLA UYUMLU

    MAKYAJI SAÇLARIYLA UYUMLU
    Örgüler ve dağınık modelleri kullanmayı da çok seven Kesha, makyaj konusunda da saçlarıyla uyumlu hareket etmeyi tercih ediyor.

  • 36

    SAÇLARDA GÖKKUŞAĞI

    SAÇLARDA GÖKKUŞAĞI
    Gökkuşağı saçı tam olarak bu olmalı!








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    HEP SARIŞINDI

    HEP SARIŞINDI

    Sarı saçlarıyla hafızalara kazınan 35 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, Instagram'da kızıla boyattığı saçlarıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

    Yeni haliyle hayranlarını hem şaşırtan hem de beğeni toplayan Aguilera için farklı benzetmeler yapıldı. 

  • 38

    JESSICA RABBIT'E BENZETTİLER

    JESSICA RABBIT'E BENZETTİLER
    Bazı hayranları Aguilera'nın yeni görüntüsüyle Hollywood'un 1950'li yıllardaki "eski ekol" güzellerine benzediğini söylerken, bazıları onu çizgi film karakteri Jessica Rabbit'e benzetti.
  • 39

    KIM KARDASHIAN 

    ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, yeni şaç stilini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Her yaptığı olay olan Kim Kardashian, bu kez sarıya boyattığı saçlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 36 yaşındaki yıldız, İnstagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 1.6 milyon beğeni aldı. 

  • 40

    Twilight serisiyle yıldızı parlayan ABD’li oyuncu Kristen Stewart, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Stewart, önceki gün Victoria’s Secret modeli sevgilisi Stella Maxwell ile objektiflere takıldı. Yeni kısa saç modeli ve salaş stiliyle dikkat çeken oyuncunun bakımsız hali görenleri bir hayli şaşırttı

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    Bonus: 

    Uzun süre kısa saçlı haliyle ekranda ve etkinliklerde yer alan TUba Büyüküstün, saçlarına Afrika stili örgü yaptırdı.

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    Bayram tatilini geçirmek üzere Bodrum’daki ailesinin yanına giden Tuba Büyüküstün, önceki gün Gölköy sahilindeydi.
  • 43

    Kızları Maya ve Toprak ile iskelede yürürken objektife takılan Büyüküstün’ün Afrika örgüsü yaptırdığı saçlarıyla dikkat çekti.

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