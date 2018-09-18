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Dua Lipa'dan hayranları için gözyaşı

Çin'de konser veren Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, güvenlik görevlilerinin hayranlarına yaptıklarından dolayı gözyaşlarını tutamadı.

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    Genç şarkıcı Dua Lipa'nın geçtiğimiz günlerde Çin-Şangay'da verdiği konser olaylı bitti.
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    Çinli güvenlik görevlileri, konserde gökkuşağı bayrakları salladıkları gerekçesiyle bazı izleyicileri tartaklayıp konser alanından sürükleyerek çıkardı.
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    Bunu gören 23 yaşındaki genç yıldız, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.
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    Gelişmelerin ardından Çin polisi izleyicileri tartaklayan iki güvenlik görevlisini tutukladı.
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    Olay sonrası sosyal medyadan "Sizlere yapılanlardan dolayı üzüntü duyuyorum. Tekrar gelmeyi çok istiyorum. Sizleri seviyorum" açıklama yapan Lipa, konser maratonu için Singapur'a geçti.
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