Dua Lipa'dan Kaçamak yemeği ve Türk çayı
Önce Kaçamak yiyen daha sonra ince belli bardakta Türk çayı içen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa o anları sosyal medya hesabından da yayınladı.
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1Geçtiğimiz yaz Antalya'da konser veren Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa paylaşımlarıyla gündemde.
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2Lipa özellikle Balkanlar ve Türkiye'ye özgü Kaçamak isimli yemeği Instagram hesabından paylaştı.
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3Sucuklu olarak tercih ettiği yemeğin üstüne de ince belli bardaktan Türk çayı içen ve bu görüntüleri de sosyal medyada paylaşan Lipa'ya, Türk hayranlarından mesaj yağdı.
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4Lipa Türkiye konseri önce döner ve ayran ikilisini yedikten sonra Gaziantep'ten gelen baklavaların ziyafetini yapmıştı.
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5Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Lipa, daha önce halay çekme videosu ile Türkiye'de gündeme gelmişti.
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KAÇAMAK NASIL YAPILIR?
"1,5 litre su doldurulan tencere, kaynamaya bırakılır. Kaynayan suyun içine yemek kaşığı ile tuz, az miktarda tereyağı atılır. Daha sonra 400 gram mısır unu yavaş yavaş salınır. Bir yandan da tahta kaşıkla topak olmaması için hızlı olarak karıştırılır. Mısır ununun tamamı konduktan sonra tahta kaşığın tersi ile mısır unu tencereye bastırılarak 5 dakika kaynatılır. Pişen 'Kaçamak' tepsiye konulur, kaşığın tersi 'kaçamağa' bastırılarak, üzerine yakılan tereyağ dökülür. Son olarak üzerine isteğe bağlı olarak pekmez, yoğurt ya da toz şeker dökülerek servis edilir."