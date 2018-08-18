Dua Lipa’dan Türkiye mesajı

Türkiye'deki ilk konserini geçtiğimiz günlerde veren dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Antalya'da tatilinin ardından "Tekrar geleceğim" mesajıyla ülkeden ayrıldı.
-
Dünya müzik listelerinde hızlı yükselişiyle dikkat çeken genç şarkıcı Dua Lipa, Regnum Carya’da verdiği konser sebebiyle kaldığı Antalya’ya hayran kaldı.
-
Bol bol fotoğraf çektiren, Türk mutfağının lezzetlerinden tadan Lipa, otelde kaldığı süre boyunca güneşin ve denizin tadını çıkarmayı da ihmal etmedi.
-
Türk mezelerine ve künefeye bayılan 22 yaşındaki ünlü yıldız, Instagram hesabından da paylaşımlarda bulunarak “Tekrar geleceğim” mesajını verdi.
-
Bir rock müzisyeninin kızı olarak 1995 yılında dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlayarak müzik kariyerine başlamıştı.
Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017’nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı olmuştu.
-
Adele’den bu yana İngiltere’nin bir numaraya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan güzel yıldızın klipleri YouTube'da 1 milyar kez görüntülenmişti.
‘New Rules’ ve son single’ı 'IDGAF' ile listeleri altüst eden sanatçı, aynı zamanda 5 farklı kategorideki adaylığı ile bu yılki BRIT Ödülleri'nde en çok aday gösterilen sanatçı unvanını da kazanmıştı.