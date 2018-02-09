Dua Lipa: Kendimi savunduğuma inanamıyorum (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları)

1 Dua Lipa Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram hesabından çocukluk ve bebeklik fotoğraflarını yayınlayarak dudaklarının doğuştan dolgun olduğunu kanıtlamaya çalıştı.

2 Lipa, "İnsanların bebeklik fotoğraflarımı Photoshop’layarak dudaklarımı dolgunlaştırdığımı söylemeleri çılgınlık! Kendimi savunduğuma inanamıyorum. Çatlaksınız" dedi.

3 Deniz Çakır "Seni çok özledim"

4 Deniz Çakır

5 Ezgi Mola "Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (Belim ağrımaya başladı)

Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim"

6 Ezgi Mola Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle beyazperde de boy gösteren Mola, daha önce de çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı.

7 34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.

8 Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"

9 Hayko Cepkin Hayko Cepkin, yeni projelerinden 'Dans Et'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Klipte, sanatçının ailesine ve çocukluğuna ait görüntüler yer alıyor.

10 Hayko Cepkin’in geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan yeni projesi ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’, listelerde en üst sıralarda yer alırken, projenin ilk klibi ‘Kabul Olur’ şarkısına çekilmişti.

11 Miranda Kerr

12 Miranda Kerr

13 Josephine Skriver

14 Josephine Skriver

15 Ahu Yağtu ""O yasta kiz kiza dans vardi. Stilimden tabi ki de odun vermedigim yillar... Ha o zamanlarin bir ritueli olarak o sac ortadan cat diye kesilmis ve delik kalmis"

16 Projenin ikinci klibi ise ‘Dans Et’ şarkısına çekilirken, yarın ilk kez yayınlanacak klipte sanatçının ailesine ve çocukluk yıllarına ait enstantanelerin yanı sıra 70’li yılların İstanbul’unun nostaljik görüntülerine yer verildi.

17 Hayko Cepkin'in aile kavramını, iyi bir aile olabilmenin yükünü kendi penceresinden anlattığı şarkıda, bir annenin ve bir babanın, evladına duyduğu sonsuz sevgisi, fedakârlığı ve karşılıklı minneti müziğin güçlü dili kullanılarak ifade ediliyor.

18 Klipte, Cepkin'in annesiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları yer alıyor.

19 Cara Delevingne

20 Cara Delevingne

21 Russell Crowe

22 Russell Crowe

23 Cenk Tosun

24 Cenk Tosun ve ablası

25 Serel Yereli

26 Serel Yereli

27 Beste Kökdemir

28 Beste Kökdemir

29 Candan Erçetin Candan Erçetin, Kıbrıs'ta 2 konser verdi. Ünlü sanatçıya konserde üzerinde çocukluk fotoğrafının bulunduğu bir pasta ile sürpriz yapıldı.



Üzerinde 3 yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz" dedi.

30 Candan Erçetin

31 Seda Bakan



"Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 1990 Gebze"

32 Seda Bakan

33 Muazzez Ersoy Çocukluğu ve gençlik yılları Beyoğlu'nda geçen Muazzez Ersoy sosyal medyadan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 60 yaşındaki sanatçı paylaştığı fotoğrafı "Kasımpaşa" notuyla yayınladı.

34 Muazzez Ersoy

35 Meryem Uzerli Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabında çocukluk fotoğrafını paylaştı.

36 Uzerli daha önce ise ablası ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.

37 Meryem Uzerli ve Canan Uzerli'nin ikiz kardeş gibi benzerliği dikkat çekti.

38 Mazhar Alanson Usta sanatçı Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

39 Mazhar Alanson

40 Gülse Birsel "Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde."

41 Büşra Develi

42 Büşra Develi

43 Dilan Çiçek Deniz

44 Dilan Çiçek Deniz Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını, "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir’de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken.. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum... Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum. Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı.

45 Gigi Hadid

46 Gigi Hadid

47 Penelope Cruz Hollywood'un İspanyol yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz'un doğum gününü, birlikte çekilmil çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

48 44 yaşındaki Penelope Cruz, kendinden iki yaş küçük kardeşine, "Seni seviyorum, doğum günün kutlu olsun kardeşim" notuyla kutlama yaptı.

49 Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'in çocukluk yıllarına ait bir kareyle nostalji yaşattı.

50 Solda sağa: Bella Hadid, Anwar Hadid, Olivia Perez, Gigi Hadid

51 Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

52 39 yaşındaki Kourtney, 38 yaşındaki kardeşi Kim’le fotoğrafına, “Daima en iyi arkadaşlar” notunu yazdı. Reality şov yıldızı olan Kardashian Kardeşler, şimdilerde dünyanın en ünlü ve en zengin kardeşleri arasında.

53 Burak Kut "Çocuk yıldız döneminde, bu çocuktan artist olur galiba diye rahmetli babam tarafından çektirilen fotoğraf"

54 Burak Kut

55 Demet Şener

56 Demet Şener

57 Perran Kutman "Ilk fotoğraf yaş 22"

58 Meryem Uzerli Meryem Uzerli, takipçilerini geçmişe götürerek bebeklik fotoğrafını yayınladı.

59 Meryem Uzerli 35 yaşındaki oyuncu daha önce de nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu.

60 Meryem Uzerli

61 Nusret Gökçe



"Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum"

62 Lady Gaga Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan ve en son başrolde yer aldığı A Star Is Born filmiyle oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga’nın okul dönemi fotoğrafları ortaya çıktı.

63 Lady Gaga’nın okul arkadaşlarının yayınladığı fotoğraflarda, şimdi 32 yaşında olan ünlü sanatçının 13 yaşındaki halleri görülüyor.

64 Platin sarısı saçlarıyla tanınan Lady Gaga’nın okul yıllarında koyu renk saçlı hali, şimdiki görünümünden oldukça farklı.

65 Gerçek adı Stefani Joanne Germanotta olan Lady Gaga, okul üniformasıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarında muzip bir öğrenci profili çiziyor.

66 Gizem Karaca



"İyi ki doğmuş benim güzel Annem iyi ki benim annem olmuş. Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara"

67 Gizem Karaca

68 Alvaro Morata Chelsea takımı oyuncusuyken Atletico Madrid’e transfer olan Alvaro Morata, yeni transferini çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.

69 26 yaşındaki İspanyol futbolcu, çocukluk fotoğrafında Atletico Madrid formasıyla görülüyor. Morata, transferiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

70 Nicolas Sarkozy Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen eşi Carla Bruni, sosyal medyadan eşinin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 64. yaş gününü kutladı.

71 Geçtiğimiz yıl İstanbul’da da konser veren Bruni, 2008 yılında evlendiği Sarkozy için, “Beni alkolik olmaktan o kurtardı. Hiç alkol kullanmıyor. Buna inanabiliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

72 Farah Zeynep Abdullah

73 Farah Zeynep Abdullah

74 Saadet Işıl Aksoy: 'Küçükken sarışındım' desem!?

75 Saadet Işıl Aksoy

76 CİVAN CANOVA Ünlü oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

77 Instagram'da perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yapan Civan Canova, 'TED Ankara Koleji' notuyla bu fotoğrafı yayınladı.

78 KIM KARDASHIAN Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

79

80 Kim Kardashian West ve Kourtney Kardashian

81 Winnie Harlow

82 Winnie Harlow

83 PARIS HILTON Paris Hilton kardeşi Nicky Hilton ile birlikte çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

84 Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton

85 Azra Akın

86 Azra Akın: Son günlerde rastladığım babamın çektiği bir karem

87 Kit Harington

88 Kit Harington

89 BEYONCE Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bira kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'dan 120 milyon takipçisi olan ünlü yıldız kısa sürede 3.5 milyon beğeni aldı.

90 Bağdat şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, Instagram hesabından okul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Çelik'in fotoğrafına, "Çoraplardan belli", "Çoraba bakmadan yanağındaki elinden farkettim çünkü hala zaman zaman aynı duruş var", "Hayatta bulamam dedim ama hemen tanıdım demekki insanlar değişmiyor", "Çoraplara ve bakışa bakarak buldum", "Çorap mı onlar ben tayt gibi gördüm buldum, o zaman da tayt varmıydı diye düşündüm" gibi dikkat çeken yorumlar yapıldı.

91 Teoman "Büyüyünce Elvis olacağım" notuyla 13 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

92 Teoman

93 Çağla Şıkel Instagram hesabından 'Bu Çağla da burada dursun' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.

94 Çağla Şıkel

95 AMİNE GÜLŞE

96 Demet Şener: 6 yaşındaki ben

97 Demet Şener

98 Aslı Enver İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi "2000... Pilav günü" notuyla yayınladı.



Bu paylaşımla birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.

99 Ünlü müzisyen İskender Paydaş, henüz 9 yaşındayken kız kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

100 Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & kardeş... Sene 1976 sanırım" notunu düştü.

101 İLBER ORTAYLI Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1979 yılında, 32 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Insagram hesabından paylaştı.

102 Ortaylı’nın, "Gençlik, Ankara, 1979" notunu düştüğü fotoğrafı, binlerce beğeni, yüzlerce de yorum aldı. Ortaylı’nın takipçileri, ünlü tarihçi için, “karizmatik”, “yakışıklı” gibi beğeni ifadeleri kullandı.

103 MIRANDA KERR Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

104 Miranda Kerr

105 ÇAĞATAY ULUSOY Netflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini not düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.

106 Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

107 NUSRET GÖKÇE

108 TARKAN Megastar Tarkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken tanıdım

Çok erken tattım cilvesini kaderin

Zamansız büyüdüm

Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu yazdı.

109 İREM DERİCİ



"Çünkü ben de küçüktüm..."

110 İREM DERİCİ Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana “Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye” dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle. Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi’ kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" mesajıyla yayınlamıştı.

111 GONCA VUSLATERİ

112 NUSRET GÖKÇE

113 ÇAĞLA ŞIKEL "En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar"



(Fotoğraf: Şıkel sol başta)

114 ECE DİZDAR Son olarak Fi ile Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan ve şu sıralar Yutmak isimli oyunla seyirci karşısına çıkan Ece Dizdar, sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi görücüye çıkardı.

115 37 yaşındaki oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı."

116 ŞAHAN GÖKBAKAR 22 Ekim'de 38 yaşına giren oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önceki fotoğrafı paylaştı. Altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdığı fotoğrafına, "Hiç değişmemişsin" benzeri yorumlar yapıldı.

117 BEYAZIT ÖZTÜRK O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.



Öztürk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar"

118 BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu, Gönülçelen, Kaderimin Yazdıldığı Gün ve Sevda'nın Bahçesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu altına "Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü.

119 BÜLENT İNAL



Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal, kardeşleriyle çocukluk yıllarında çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına yükledi.

120 45 yaşındaki oyuncu yayınladığı fotoğrafa "Abim, ablam, ben..." notunu düştü.

121 NEBAHAT ÇEHRE 74 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından 17 yaşındaki fotoğrafını #TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketiyle yayınladı.

122 Usta oyuncunun 57 yıl önce çekilen pozuna beğeni yağdı. Fotoğrafı gören takipçilerden, “Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz” yorumları geldi.

123 RODA IRMAK KALKAN Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

124 Yarışmayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Irmak fotoğrafın altına Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003) notu düştü.

125 RYAN REYNOLDS Son olarak Deadpool 2 filmiyle beyazperde de boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Ryan Reynolds 42. yaşını kutluyor.

126 Blake Lively ile evli olan Reynolds sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kare yayınladı. Babasıyla birlikte pasta üflerken çekilen karesini paylaşarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü yıldızın yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor.

127 ADELE 90'lı yılların ünlü pop grubu Spice Girls (Baharat Kızlar) hayranı olan İngiliz şarkıcı Adele, grubun yıllar sonra tekrar bir araya gelmesini çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

128 Şimdilerde dünya çapında hayranları nolan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı olan Adele, duvarlarında Spice Girls posterleri olan odasında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.

129 MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ Son olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçavalı karakterine hayat veren ve ilk bölümlerde öldürülen Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

130 Dizide senaryo gereği öldürülmesine rağmen flashback'ler ile ekranda boy göstermeye devam eden 51 yaşındaki oyuncu paylaşımına, ""Canım annem melaikem" notunu yazdı.

131 BÜŞRA DEVELİ Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı.

132 BÜŞRA DEVELİ Meslektaşı Burak Deniz'le bir süre birliktelik yaşayan 25 yaşındaki Develi geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı.

133 Murat Boz Murat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı.

134 38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.

135 Hadise Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

136 Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

137 Ezgi Mola Oyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

138 Ezgi Mola

139 Demet Özdemir Erkenci Kuş'ta başrolde olan Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

140 26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.

141 Tam adı Beyonce Giselle Knowles-Carter olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, dün 37’inci yaşına girdi. Tüm hayranlarının yanı sıra bir numaralı hayranı olan annesi Tina Knowles Lawson da Beyonce’nin doğum gününü kutladı.

142 Lawson, kızının doğum günü şerefine, henüz dört aylıkken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Sana karşı olan heyecanımı ve kapsayıcı sevgimi hiçbir zaman kontrol altına alamadım, ilk göz ağrım. Bazen dünyadaki bunca insan arasından Tanrı tarafından senin annen olarak seçildiğime inanamıyorum” notunu yazdı.

143 MERT FIRAT Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

144 Öğretmeni tarafından paylaşılan fotoğrafta, kep takan Mert Fırat'ın uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.

145 DUA LIPA Şarkıcı Dua Lipa çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasına taşıdı.

146 22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız fotoğrafta çocukluk arkadaşı Nita Riza ile birlikte görülüyor. (Fotoğraf: Lipa en sağda)

147 FERGIE Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Fergie, sosyal medyadan eski bir fotoğrafını paylaştı.

148 Fotoğraf, 43 yaşındaki Fergie'nin 15 yaşındaki halini yansıtıyor.

149 La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Türkiye ve tüm dünyada ilgiyle izlenendizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Ursula Corbero sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.

150 URSULA CORBERO 28 yaşındaki oyuncu daha önce ise yayınladığı bebeklik karesini "Seni seviyorum anne"notuyla paylaşmıştı.

151 La Casa De Papel'in 3. sezonunun 2019’da seyirciyle buluşacağı İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından'in 3. sezonunun 2019’da seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı.

152 Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilikleri olan Ceyda Düvenci, geçen sene dünyaya gelen oğulları Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

153 Ceyda Düvenci oğlu Ali ile kendi bebeklik fotoğrafını paylaşarak aradaki benzerliği gözler önüne serdi. Bazı takipçileri Ali bebeği annesi Ceyda Düvenci'ye benzetirken, bazıları ise baba Bülent Şakrak'a benzediği yorumlarını yaptı.

154 PINAR ALTUĞ Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" notuyla Instagram'dan görücüye çıkardı.

155 PINAR ALTUĞ

156 OKTAY KAYNARCA Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.

157 OKTAY KAYNARCA Kaynarca, daha önce de 17 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Nazım Hikmet Ran’a ait ‘Yaşamaya dair’ şiiriyle hesabına yüklemişti.

158 OKTAY KAYNARCA Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyor.

159 ÇAĞLA ŞIKEL Çağla Şıkel Instagram hesabından "Küçük çağla’nın en büyük hayali balerin olabilmekti ama hayallerinden de güzel bi hayatı olabileceğini nerden bilebilirdi ?... Şükürler olsun

dünüme

bugünüme

yarınıma ...

Çocukluğumun geçtiği yıkılan Atatürk kültür merkezindeki mutlu günlerimden" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.









160 ÇAĞLA ŞIKEL

161 MERT FIRAT Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

162 Fırat fotoğrafın altına 'Kadıköy 1988' notunu düştü

163 Özge Borak

164 Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, çocukluk karesini, ""Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin... İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.

165 Hülya Avşar

166 HÜLYA AVŞAR Hülya Avşar Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Avşar kareye, "Tombik Hülya" notunu düştü.

167 SEFA DOĞANAY Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olarak adını geniş kitleleren duyuran ve son dönem yaptığı Canan Karatay taklitleriyle gündemde olan Sefa Doğanay sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı.

168 Kendisini ünlü manken Didem Soydan 'a benzeten Doğanay, paylaşımına "Küçükken Didem Soydan'mışım" yazdı.

169 ÖZGE BORAK Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı. Borak fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı.

170 ACUN ILICALI Acun Ilıcalı çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

171 Ilıcalı fotoğrafın altına "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto :)" notunu düştü

172 NUSRET GÖKÇE Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen ve son olarak ABD-Miami'de restoran açarak dünyaca ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Takipçilerine nostalji yaşatan Nusret, fotoğrafını "Hayat Üniversitesi yaş 15" notuyla paylaştı.

173 NUSRET GÖKÇE

174 AZRA AKIN

175 AZRA AKIN

176 KIRSTEN DUNST ABD’li oyuncu Kirsten Dunst’ın 1995 yılında Ron Davis tarafından çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

177 Çocuk oyuncu olarak ünlenen Dunst, 1995 yılında People dergisi tarafından dünyanın 50 güzel insanı sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. 1994 yılında henüz 12 yaşında Interview with the Vampirela yakaladığı başarıya, aynı yıl rol aldığı Little Women filmindeki uçarı Amy rolündeki başarısı da eklenince henüz bir çocukken ünlendi. Bir yıl sonra Robin Williams’la birlikte çocuk macera filmi Jumanji’de rol aldı.

178 IRINA SHAYK Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Rus modey Irına Shayk'ın (32) 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.

179 Henüz 16 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen Shayk değişimi ile şaşırttı. Modelin yıllar içinde hiç estetik yaptırmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

180 RIHANNA

181 Barbados'lu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ri-Ri sosyal medya hesabında takipçilerini geçmiş yıllara götürerek çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. 30 YAŞINDA 30 FOTOĞRAFLA RIHANNA

182 Britney Spears

183 Britney Spears

184 Eminem

185 Eminem

186 Donald Trump

187 Donald Trump

188 Gülse Birsel



"Annem ve ben, Beşiktaş’ta Serencebey Parkı’nda. Doğduğum semt Beşiktaş ve hala hastasıyım..."

189 Gülse Birsel

190 Rıza Kocaoğlu Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle yıldızı parlayan Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı.

191 Annesi ve kardeşiyle çekilmiş bir karesini yayınlayan 39 yaşındaki Kocaoğlu, fotoğrafa "Anneler Günün kutlu olsun canım Anam" notunu yazdı.

192 Levent Özdilek Oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı. Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla takipçilerine nostalji yaşattı.



Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.

193 Özdilek, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterine hayat verdi. (Fotoğraf soldan sağa: Ozan Akbaba, Levent Özdilek, Yunus Emre Yıldırımer)

194 Doğa Rutkay Kamal



Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait oyuncak ayısı Mişa'yı ve onun hikayesini anlattı. Doğa Rutkay paylaştığı çocukluk yıllarına ait fotoğrafla anılarını canlandırdı.



Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz.

195 Doğa Rutkay Kamal

196 Tolga Çevik Tolgshow gösterilerine devam eden Tolga Çevik, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Çevik paylaşımının altına, "1975 Yaz Kreasyonu... Hep Sanat hep Feşınnn..." mesajını yazdı.

197 Tolga Çevik

198 Prens Harry (33) ile evlilik hazırlığında olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın (36) 11 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

199 Çocukluk videolarında topluluk önünde şarkı söyleyip dans ederken görülen Markle için İngiliz basınında, “Oyunculuk potansiyelini daha o zamandan göstermiş” yorumu yapıldı.

200 19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan düğünle kraliyet ailesinin gelini haline gelecek olan Markle’ın 1993 yılına ait görüntüsünde bir yaz okulundayken yaptığı sahne şovları yer alıyor.

201 Markle'ın mikrofon karşısındaki rahat tavırları dikkat çekiyor.

202 Videoda ayrıca Markle’ın arkadaşlarıyla birlikte, en sevdikleri öğretmenlerine teşekkür plaketi verdikleri de görülüyor.

203 İngiliz basının sıkı takip altında tuttuğu Markle'ın hayatını anlatan belgeselin yanı sıra Prens Harry ile aşkını konu alan ‘Harry & Meghan: The Royal Love Story’ adında bir de film çekildi.

204 Ata Demirer 45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1991 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

205 Ata Demirer Ata Demirer'in 26 yıl önce zayıf olması dikkat çekti.

206 İrem Derici 25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine, "Çok değişmiş miyim?"

207 30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.

208 Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düşmüştü..

209 Blake Lively TV ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively'nin 15 yıl önce lisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

210 2002-2003 Burbank Lisesi yıllığında yer alan fotoğraflarda; Lively'nin 30 yaşına kadar fiziksel olarak pek değişmediği görülüyor. Uzun sarı saçlarından o yıllarda da vazgeçmeyen ünlü oyuncunun, burnunun estetiksiz hali de dikkat çekiyor.







211 Amigo kız takımı ve öğrenci birliğinde görev yapan liseli Blake'in çok sosyal bir öğrenci olduğu görülüyor.

212 DERYA ŞENSOY



Derya Baykal, 28 yaşına giren kızı Derya Şensoy'un doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Baykal, "Küçüğüm İyi ki doğdun... mutlu sağlıklı başarılı yılların olsun... Seni çoookkk seviyorummmm" notuyla Şensoy'un yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı.

213 DERYA ŞENSOY

214 SAADET IŞIL AKSOY Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

215 34 yaşındaki oyuncu çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabından, "Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.." mesajıyla yayınladı.

216 BURAK SEVİNÇ Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

217 30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.

218 KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU

Şarkıcı Kenan Doğulu, DJ kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan birlikte çekildikleri çocukluk karesini paylaşarak kutladı. Kenan Doğulu kardeşi için şu ifadeleri kullandı: "Ömür boyu dostluk, hayat boyu güven, sonsuz bir sevgi... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslanların aslanı canım ağabeyim. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun."

219 KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU

220 BARIŞ MANÇO 19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

221 BARIŞ MANÇO Usta sanatçının birçok hayranı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Manço'nun çocukluk fotoğraflarını doğum gününde yeniden gündeme getirdi.

222 BARIŞ MANÇO

223 NUR FETTAHOĞLU Son olarak Çi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından çocuklu fotoğrafını paylaştı.

224 Nur Fettahoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafın altına 'Bir zamanlar sevimliymişim' notu yazdı.

225 CEM YILMAZ Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yılmaz araya bir de eskilerden bir fotoğraf sıkıştırdı.

226 Cem Yılmaz bu fotoğrafı “Cem abin de liseliydi…1987 Airport disco galiba. Kazakların kotun içine sokulduğu dönem” notuyla paylaştı.

227 ENGİN ALTAN DÜZYATAN



Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği lüks saat ve Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisiyle gündeme gelmişti.

228 ENGİN ALTAN DÜZYATAN Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 38 yaşındaki Düzyatan'ın merak edilen çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

229 OLCAY ŞAHAN



Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen futbolcu Olcay Şahan, doğduğu yerin takımının alt yapısında forma giydiği dönemden bir fotoğrafı yayınladı.

230 Milli forma için Türkiye'yi tercih eden ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'da futbol kariyerine devam eden 30 yaşındaki Şahan, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk karesine, "Ben çocukken" notunu yazdı. Öte yandan Şahan'ın arkasından kulak işareti yapan çocukluk arkadaşı ise Almanya bölgesel lig takımlarından Uerdingen'de futbol hayatına devam ediyor.

231 İstanbullu Gelin'in Fikret Boran' Salih Bademci okul yıllarından bir kare paylaştı.

232 Bademci paylaşımın altına şu notu düştü: Uzun, uzun zaman önce... Müziğin beni nasıl gülümsettiğini hatırladığım yıllardan

233 Sıla Gençoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.

234 Sıla fotoğrafın altına şu notu düştü: Eğitim, kişisel gelişimin en mühim mihenk taşlarındandır. Öğretmek için ömürlerini adayan tüm öğretmenlerimizin güzel gününü kutluyorum. ( Tavşan olduğumu iddia ettiğim yıllar. Çemberin yine dışındayım.)

235 Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk fotoğrafını, "Tamer 10 yaşında.." mesajıyla yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

236 Tamer Karadağlı

237 Nusret Gökçe Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe Amerika’daki ilk şubesini açtığı Miami’den 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

238 Nusret paylaşımın altına şu notu düştü:

"1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan ... Ve karşınızda bir dünya markası ..Hepimizin markası hepimizin başarısı...🔪

239 Serenay Sarıkaya Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali dizinin yeni sezonu Çi'nin başlmasıyla gündeme geldi.

240 Serenay Sarıkaya



26 yaşındaki oyuncunun çocukken çekilen karesinde bir balkonda masanın üzerinde oturarak poz verdiği görülüyor.

241 Demet Akbağ Usta sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından nostalji yaptı. Çocukluk yıllarına ait kareyi paylaşan Akbağ, o fotoğrafa şu mesajı yazdı: "Pastayı kesen sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki. Ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel pastası. En solda da halamın kucağından bakan kuzenim"

242 Demet Akbağ

243 Rıza Kocaoğlu Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

244 Rıza Kocaoğlu

245 Ata Demirer Sosyal medya hesabından paylaştığı mizah içerikli fotoğraflarla dikkat çeken Ata Demirer, bu defa takipçisi tarafından gönderilen bir kareyi yayımladı.



Demirer, 80’li yıllarda çocukken yaşadığı Bursa’da çekilmiş fotoğrafta, arka tarafta şortlu bir şekilde görülüyor.



45 yaşındaki oyuncu, bu kareye, "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı, sağolsun. 80’ler Bursa’sı. Akbıyık mahallesi. Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi?" notunu düştü.

246 Ata Demirer

247 Behzat Uygur Instagram'dan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaşan usta aktör Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, "İzmir Atatürk stadı 1974 Zafer kupası.. babamın oyunu olduğu için yerine gol kralı kupasını Cemil Tura'na ben vermiştim..Dönemin Efsane İzmir büyükşehir bel başkanı İhsan Alyanak,ben,Cemil abi.." mesajını yayınladı.

248 Behzat Uygur

249 Zeynep Kankonde Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafının kendisine ait olduğuna inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

250 Zeynep Kankonde Çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıkınca Kankonde karşılaştırmalı bir fotoğraf yayınlayarak şu notu düştü: "Niye yapıyorsunuz bunu? TUNCAY AKÇA tatlılığı.

İnanamayanlar için kendimi etiketledim ya."

251 Zeynep Kankonde

252 Metin Hara Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmişti.

253 Metin Hara Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 35 yaşındaki Hara'nın fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.

254 Meryem Uzerli Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve şu sıralar Cingöz Recai filminin heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı.

255 Meryem Uzerli

256 Beste Kökdemir Oyuncu Beste Kökdemir, Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını, "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notuyla yayınladı.

257 Beste Kökdemir

258 Ezgi Mola Son olarak 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminde rol alan Ezgi Mola, Instagram hesabından küçükken kardeşiyle birlikte çekilen bir karesini paylaştı. 34 yaşındaki Mola altına ise,

"Sanırım kardeşime "sus ve gül yoksa seni yine cimciklemek zorunda kalırım" demişim.. Kuzuummm benim" notunu düştü.

259 Ezgi Mola

260 Birce Akalay Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram sayfafından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay altına ise "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa; O doğuştan kırpıktı dersiniz" yazdı.

261 Birce Akalay Ocak ayında Sarp Levendoğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Akalay, şu sıralar Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor.

262 Miley Cyrus ABD’li pop şarkıcısı Miley Cyrus, yeni bir single hazırlığında. 24 yaşındaki şarkıcı, ‘Younger Now’ adlı single’ının kapağında kendi çocukluk fotoğrafını kullandı.

263 Miley Cyrus

264 Kraliçe II. Elizabeth

265 Kraliçe II. Elizabeth

266 John Kennedy

267 John Kennedy

268 Angela Merkel

269 Angela Merkel

270 Vladimir Putin

271 Vladimir Putin

272 Papa Francis

273 Papa Francis

274 Hillary Clinton

275 Hillary Clinton

276 George Bush Jr.

277 George Bush Jr.

278 Prens Charles

279 Prens Charles

280 Barack Obama

281 Barack Obama

282 Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

283 Ünlü yapımcı, yıllar önce ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Ilıcalı, ağabeyi ile birlikte görüldüğü bu fotoğrafa, "Sol taraftaki ağabeyim, sağ taraftaki ben. #tbt'nin dibi" notunu yazdı.

1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, kulak burun boğaz uzmanı bir doktor.

284 Bensu Soral'ın ablası oyuncu Hande Soral (sağda), Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

285 30 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Bazı şeyler hiç değişmez notunu düştü"

286 Ünlü şarkıcı Göksel'in lise yıllarına ait yıllık fotoğrafı ortaya çıktı.

287 Yıllık yazısında Göksel şöyle anlatılmış:

"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."

288 Sezen Aksu Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu bugün 63’üncü yaşını kutladı. Sosyal medyada bazı kullanılar Aksu'nun çocukluk fotoğrafını paylaşarak doğum günü dileklerini iletti.

289 Sezen Aksu

290 Türkan Şoray Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 72 yaşındaki Şoray altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

291 Türkan Şoray

292 Çağla Şıkel (solda)

293 Çağla Şıkel

294 Kenan İmirzalıoğlu 1997 yılında Best Model of Turkey ve daha sonra Best Model of The World seçilerek kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önce ortaokul sıralarında çekilen bir pozu hayranları tarafından açılan sosyal medya hesabında paylaşıldı.

295 Kenan İmirzalıoğlu

296 Mehmet Günsür

297 Mehmet Günsür

298 Özge Özpirinçi puhutv'den yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sıla karakterine hayat veren Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

299 31 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına ise şu notu düştü: "İlkokul 1'in ilk gunu! Akademik hayata karsi tavrim o gunden itibaren cok netti! Stresten yanagimda cikan ucugun izi durur hala! Hey gidi gunler... Saclarimi o kadar kisa kestirmisler ki (kesin bitlenmisimdir) ilkokul formami almaya gittigimde satis elemani hanfendi babama ve bana bakip erkek uniformalarina yonlendirmisti bizi. Cok uzulmustum ama simdi guluyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri iste..."

300 Oğuzhan Koç Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak çıkardığı 'Küsme Aşka' şarkısıyla şu sıralar müzik listelerinde ilk sırada yer alan Oğuzhan Koç 23 Nisan dolayısıyla sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı. 31 yaşındaki Koç, altına ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Aha bu da çocuk ben..! Ve künyem" notunu düştü.

301 Oğuzhan Koç

302 Nusret Gökçe Saltbae hareketi ve sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

303 Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.

304 İlber Ortaylı Tarih Profesörü İlber Ortaylı, Twitter hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

305 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan İlber Ortaylı, 21 yaşındaki halini gösteren fotoğrafı, "Gençlik. 1968. SBF" notuyla paylaştı. Bu kareye 5 bin beğeni geldi.

306 Bengü



Şarkıcı Bengü, 38'inci yaş gününde sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.



Instagram hesabından kardeşi Banu ile çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşan Bengü, "İyi ki doğmuşum ben, iyi ki böyle güzel ailem var" notunu yazdı.

307 Bengü

308 Aleyna Tilki Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde Hülya Avşar'a "Annem, beni star gibi giydirirdi. Hep öyle baktı bana ben de kendimi star zannettim küçüklüğümden beri" diyen Aleyna Tilki'nin o günlerdeki fotoğrafı ortaya çıktı.

309 Aleyna Tilki Aleyna Tilki Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde çocukluğunu şu sözlerle anlatmıştı: "Üç yaşındayken şarkı söylüyormuşum, ellerimi kanepenin üzerinde aşağı boşluğa uzatmışım. Annem de, "ne yapıyorsun" Aleyna demiş. Ben ise "anne onlar benim seyircilerim onlara elimi uzatıyorum" demişim. Sonra kendimi halının üzerine atmışım. Annemin tüyler diken diken olmuş"

310 Şebnem Ferah Rock şarkıcısı Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.



Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü. Sanatçının doğum yılının 1972 olduğu belirtilen fotoğrafında okul numarasının ise 59 olduğu görülüyor.

311 Şebnem Ferah

312 Tarkan Sosyal medyada perşembe günleri yapılan “TBT” (eski fotoğrafların paylaşılması) akımına megastar Tarkan da uydu. Tarkan, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Şu havalara, bakışlara bakın. Artist yaa" notunu yazdı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 30 binden fazla beğeni aldı.

313 Tarkan

314 Fazıl Say Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı. Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından;

"Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.

315 Fazıl Say

316 Caner Erkin Futbolcu Caner Erkin ile dümyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

317 Son olarak rol aldığı Familya dizisi final yapan 31 yaşındaki Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.

318 Justin Bieber Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 13 yaşındayken YouTube’da Scooter Braun tarafından keşfedildi. Şimdi 23 yaşında olan Kanadalı şarkıcı, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta o zamanlar nasıl göründüğünü hayranlarıyla paylaştı. Bieber’ın annesiyle olan siyah-beyaz fotoğrafı, henüz müzik kariyerine başlamadan kısa süre önce çekilmiş.

319 Justin Bieber

320 Haley Joel Osment 1999 yılında vizyona girdiğinde tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Altıncı His (The Sixth Sense)' filminde dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis ile başrol oynayan küçük yıldız çok değişti. 28 yaşındaki Amerikalı Haley Joel Osment'ın son halini görenler tanıyamadı.

321 Haley Joel Osment Filmin yayınlandığı dönemde 12 yaşında olan Haley Joel Osment 'Altıncı His' filminde 'Cole Sear' karakterini canlandırıyordu.

322 Ajda Pekkan

323 Ajda Pekkan

324 Arda Turan

325 Arda Turan

326 Angelina Jolie

327 Angelina Jolie

328 Bengü

329 Bengü

330 Bruce Willis

331 Bruce Willis

332 Beren Saat

333 Beren Saat

334 Bergüzar Korel

335 Bergüzar Korel

336 Deniz Akkaya

337 Deniz Akkaya

338 Elçin Sangu

339 Elçin Sangu

340 Emre Aydın

341 Emre Aydın

342 Eser Yenerler

343 Eser Yenerler

344 Jennifer Aniston

345 Jennifer Aniston

346 Hazal Kaya

347 Hazal Kaya

348 Kenan İmirzalıoğlu

349 Kenan İmirzalıoğlu

350 Lady Gaga

351 Lady Gaga

352 Mehmet Ali Erbil

353 Mehmet Ali Erbil

354 Merve Sevi

355 Merve Sevi

356 Özge Özpirinçci

357 Özge Özpirinçci

358 Pelin Karahan

359 Pelin Karahan

360 Şener Şen

361 Şener Şen

362 Tarkan

363 Tarkan

364 Teoman

365 Teoman

366 Cristiano Ronaldo Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ni üst üste iki kez kazanan ilk takım olmasında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun payı yadsınamaz. Nike, takımın şampiyonluğunu ve Ronaldo’nun şampiyonluğa katkısını bir ilanla kutladı. İlanda, Ronaldo’nun çocukluk fotoğrafının üzerinde “Bu çocuk biliyordu” (This boy knew) mesajına yer verildi. Ronaldo, fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

367 Çocukluk fotoğrafındaki dikkat çeken detay ise, Ronaldo'nun üzerindeki giysinin Adidas markalı olması. Nike'ın, şampiyonluk ilanı için Adidas logosunu silip Nike logosunu koymasına Adidas firmasından nasıl bir yanıt geleceği merak ediliyor.

368 Mesut Özil Arsenalli futbolcu Mesut Özil’in, 12 yaşındayken memleketi Zonguldak'ta hastane önünde babası ve ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.



Şu sıralar Amine Gülşe ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen 29 yaşındaki Özil'in, yanında kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Mutlu Özil ve babası Mustafa Özil yer aldı.



Zonguldak'ın Devrek İlçesi Hışıroğlu Köyü'nden olan Özil ailesinin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde bir yakınlarını ziyaret sırasında çekildiği bildirildi.

369 Mesut Özil

370 Brad Pitt

371 Brad Pitt

372 Beyonce Beyonce’nin daha önce görülmemiş 12 video kasedi ortaya çıktı. Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcının 10 yaşındaki halini gösteren videolarda; Beyonce’nin, daha sonra Destiny’s Child’a dönüşecek olan altı kişilik Girls Tyme grubu üyesiyken çekilmiş hali görülüyor. Beyonce’nin daha önce görülmemiş 12 video kasedi ortaya çıktı. Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcının 10 yaşındaki halini gösteren videolarda; Beyonce’nin, daha sonra Destiny’s Child’a dönüşecek olan altı kişilik Girls Tyme grubu üyesiyken çekilmiş hali görülüyor.

373 35 yaşındaki dünyaca ünlü pop yıldızının videoları, Londra’daki açık artırma şirketi Ted Owen & Co tarafından Londra'da satılacak. Telkifler 1,5 milyon sterlinden başlıyor.

374 Madonna

375 Madonna

376 George Clooney

377 George Clooney

378 Gözler dünyanın gözde bekarlarından Prens Harry ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Meghan Markle'a çevrildi. Dail Mail, Prenses adayının 21 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını okuyucularına servis etti.

379 BU SARAYA GELİN GELECEK Bir arkadaşıyla birlikte 1996'da Avrupa turuna çıkan ve o dönem 15 yaşında olan Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nin yaşadığı Buckingham Sarayı önünde çekilen hatıra fotoğrafı çok konuşuldu. Oyunculuğu bırakmaya hazırlanan Markle, bu yaz gerçekleşecek düğünle Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olacak. (Fotoğraf: Meghan Markle solda)

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