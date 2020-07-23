Dua Lipa'nın paylaştığı harita tartışma yarattı

23.07.2020 - 07:43 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 07:44
Arnavutluk'un kartal ambleminin işlendiği, Balkanlar'daki diğer ülkelerin parçalarını içeren haritada "otokton" kelimesinin tanımı yer alıyor.
Otokton, bir ülkede yaşayan yerleşimcilerin aksine o ülkenin yerli sakinlerine işaret ediyor.
Bu Sırp halkının reddettiği bir iddia. Lipa'nın retweet'i, Kosova'nın Apple Haritalar'da bağımsız bir devlet olarak gösterilmesi yönündeki internet kampanyasının ardından geldi.
Independent, yorum almak için Lipa'nın temsilcileriyle iletişime geçti.
Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalanmasından on yıldan uzun bir süre sonra, Kosova 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan ederek Avrupa'nın en genç ülkesi olmuştu.
Arnavut milliyetçiler, ülkeye Sırplardan önce yerleştiklerini ileri sürüyor. Bu nedenle Kosova'nın Arnavutlara ait bir ülke olduğunu söylüyorlar.