Dua Lipa'nın paylaştığı harita tartışma yarattı

Arnavut milliyetçilerin haritasını paylaşan Dua Lipa sosyal medyada tartışma yarattı. Söz konusu harita, Balkanlar'da Arnavut yayılmacılığına destek vermekle ilişkilendiriliyor.

23.07.2020 - 07:43 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 07:44

Dua Lipa'nın paylaştığı harita tartışma yarattı - 1
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aşırı Arnavut milliyetçileriyle ilişkili harita görselini paylaşarak sosyal medyada tartışmaları alevlendirdi.
Dua Lipa'nın paylaştığı harita tartışma yarattı - 2
İndependent'ın haberine göre, Britanya'da doğan fakat Arnavut kökenli olan ve gençliğinin bir kısmını Kosova'da geçiren Lipa, pazar günü iki ulusa dair haritayı retweet'ledi.
Dua Lipa'nın paylaştığı harita tartışma yarattı - 3

Arnavutluk'un kartal ambleminin işlendiği, Balkanlar'daki diğer ülkelerin parçalarını içeren haritada "otokton" kelimesinin tanımı yer alıyor.

Otokton, bir ülkede yaşayan yerleşimcilerin aksine o ülkenin yerli sakinlerine işaret ediyor.

Dua Lipa'nın paylaştığı harita tartışma yarattı - 4
24 yaşındaki Lipa'nın, altında otokton sözcüğü bulunan haritanın resmini paylaşarak Kosovalı Arnavutların bölgenin yerlisi olduğunu öne sürdüğü anlaşılıyor.
Dua Lipa'nın paylaştığı harita tartışma yarattı - 5

Bu Sırp halkının reddettiği bir iddia. Lipa'nın retweet'i, Kosova'nın Apple Haritalar'da bağımsız bir devlet olarak gösterilmesi yönündeki internet kampanyasının ardından geldi.

Independent, yorum almak için Lipa'nın temsilcileriyle iletişime geçti.

Dua Lipa'nın paylaştığı harita tartışma yarattı - 6

Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalanmasından on yıldan uzun bir süre sonra, Kosova 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan ederek Avrupa'nın en genç ülkesi olmuştu.

Arnavut milliyetçiler, ülkeye Sırplardan önce yerleştiklerini ileri sürüyor. Bu nedenle Kosova'nın Arnavutlara ait bir ülke olduğunu söylüyorlar.

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