Dua Lipa'nın paylaştığı harita tartışma yarattı

Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalanmasından on yıldan uzun bir süre sonra, Kosova 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan ederek Avrupa'nın en genç ülkesi olmuştu.

Arnavut milliyetçiler, ülkeye Sırplardan önce yerleştiklerini ileri sürüyor. Bu nedenle Kosova'nın Arnavutlara ait bir ülke olduğunu söylüyorlar.