Dua Lipa’ya şarkı davası

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı şarkısı Levitating yüzünden mahkemelik oldu. Artikal Sound System isimli müzik grubu, şarkının kendi eserlerinden alındığını öne sürdü.

Haberler 04.03.2022 - 09:54

Dua Lipa’ya şarkı davası - 1

Artikal Sound System grubu, Dua Lipa’nın Levitating şarkısının, kendilerinin 2017’de yayınladıkları Live Your Life’a çok benzediğini iddia etti.


Dua Lipa’ya şarkı davası - 2

Los Angeles Federal Mahkemesi’ne başvurarak şikayette bulunan grup, Levitating şarkısının orijinal olmadığını ve intihale maruz kaldıklarını öne sürdü.


Dua Lipa’ya şarkı davası - 3

2012’de kurulan grup, ünlü şarkıcı dışında, Lipa’nın şirketi Warner Record’u da sanık olarak seçti.


Dua Lipa’ya şarkı davası - 4

Grup zararlarına ek olarak Levitating şarkısından da kar talep etti.


Dua Lipa’ya şarkı davası - 5

Levitating şarkısı Spotify’da 446 milyon kez dinlenerek rekor kırmıştı.

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