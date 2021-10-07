'Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Prenses Haya için yargıya müdahale etti'

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 'Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un eski eşi Prenses Haya'nın telefonunun dinlenmesi emriyle yargıya müdahale ettiğine karar verdi.

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İngiltere'de Yüksek Mahkeme; Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, eski eşi Prenses Haya'nın ve avukatlarının telefonlarını casus yazılımla hacklettiği sonucuna vardı.







Mahkeme, 72 yaşındaki Al Maktum'un, çocukların velayetine ilişkin devam eden davada 6. eşi Prenses Haya'nın telefonuna casus yazılımıyla sızılması için açık veya zımni yetki verdiğine hükmetti.







Al Maktum'un ayrıca Prenses Haya'nın avukatları, kişisel asistanı ve güvenlik ekibinden iki kişinin de telefonlarını hacklettiği belirlendi.







Mahkeme kararında "BAE hükümetinin başı olan baba, hak olarak gördüğü şeyleri elde etmek için devletin gücünü kullanmaya hazır. Anneyi hem İngiltere'ye gidişinden önce hem de sonrasında taciz etti ve korkuttu" denildi.







Ürdün Kralı Abdullah'ın da üvey kız kardeşi Prenses Haya, 2019'da yaşadığı BAE'den kaçarak İngiltere'ye sığınmıştı.