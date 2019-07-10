Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in lüks yatı Bodrum'da
Anadolu Ajansı, İHA
Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı 5 gündür Bodrum'da bulunuyor.
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1Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in lüks yatı, önceki günlerde Yalıkavak açıklarına demirledi.
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2Daha sonra Bodrum koylarını dolaştıktan sonra Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
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3580 milyon dolar değerindeki 4 katlı mega yatın cuma gününe kadar limanda misafir edileceği bildirildi.
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4Üzerinde helikopter bulunan, 110 metre uzunluğundaki yatta jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, helikopter pisti ve jetskiler yer alıyor.
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Alüminyum gövde yapıya sahip mega yat, büyüklüğüyle de çevredekilerin dikkatini çekiyor.
İşte lüks yatın diğer fotoğrafları...
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