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Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in lüks yatı Bodrum'da

Anadolu Ajansı, İHA

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı 5 gündür Bodrum'da bulunuyor.

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    Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in lüks yatı, önceki günlerde Yalıkavak açıklarına demirledi.


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    Daha sonra Bodrum koylarını dolaştıktan sonra Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.


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    580 milyon dolar değerindeki 4 katlı mega yatın cuma gününe kadar limanda misafir edileceği bildirildi.



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    Üzerinde helikopter bulunan, 110 metre uzunluğundaki yatta jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, helikopter pisti ve jetskiler yer alıyor.


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    Alüminyum gövde yapıya sahip mega yat, büyüklüğüyle de çevredekilerin dikkatini çekiyor.

    İşte lüks yatın diğer fotoğrafları...

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