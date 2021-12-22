Dubai Şeyhi el Maktum ile Prenses Haya boşandı: 730 milyon dolar tazminat

Mahkeme el-Maktum’un eski karısına üç ay içinde 251.5 milyon sterlinlik bir toplu ödeme yapmasını ayrıca 13 ile 9 yaşındaki iki çocuğunun bakım ve güvenliklerinin karşılanması için her yıl 9.6 milyon Sterlin ödemesine karar verdi.



