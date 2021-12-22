Dubai Şeyhi el Maktum ile Prenses Haya boşandı: 730 milyon dolar tazminat

Haberler 22.12.2021 - 09:42
Dubai Şeyhi Muhammed Bin Raşit El Maktum’un ülkeden firar eden eski eşi Prenses Haya’ya ödeyeceği tazminat belli oldu. İngiliz Yüksek Mahkemesi, el-Maktum’un Prenses Haya’ya 554 milyon Sterlin (9.6 milyar TL) tazminat ödemesine hükmetti.
Mahkeme el-Maktum’un eski karısına üç ay içinde 251.5 milyon sterlinlik bir toplu ödeme yapmasını ayrıca 13 ile 9 yaşındaki iki çocuğunun bakım ve güvenliklerinin karşılanması için her yıl 9.6 milyon Sterlin ödemesine karar verdi.
Çocukların masrafları için 290 milyon Sterlin banka teminatı sağlaması da gereken Dubai Şeyhi’nin çocukların yüksek öğrenimi bitirmeleri öngörülen döneme kadar toplamda 554 milyon Sterlinlik ödeme yapabileceği belirtildi.
İKİ ÇOCUĞUYLA İNGİLTERE’YE KAÇTI
Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ın üvey kardeşi olan, 47 yaşındaki Prenses Haya, can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek 2019’da iki çocuğuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nden İngiltere’ye kaçmıştı. Çocuklarının velayetini alabilmek için İngiltere’de dava açan Prenses, el-Maktum’un kendisinin haberi olmadan şeriat kurallarına göre boşandığını iddia etmişti.
Yüksek mahkeme, ekim ayında Dubai Emiri’nin eski eşinin telefonunun dinlenmesi emri vererek İngiliz yargısına müdahale ettiğine, ayrıca Prenses’i korkutarak yıldırmaya çalıştığına hükmetmişti.