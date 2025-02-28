Dudak nemlendiricisi oruç bozar mı? Diyanet'e göre dudak nemlendiricisi orucu bozar mı?
Dudak nemlendiricisi sürmek, oruç kapsamında yeme ve içme fiiline girmediği için orucu bozmaz. Burada esas nokta, nemlendiricinin bilinçli bir şekilde yutulmamasıdır
DUDAK NEMLENDİRİCİSİ ORUCU BOZAR MI?Dudaklar kuruyup çatladığında uygulanan bu ürün, cilde dıştan temas eder ve besin değeri taşıyan bir madde gibi kabul edilmez. Ancak dudağa sürülen nemlendiricinin parçaları bilerek yutulursa oruç bozulur. Bu durum, ağız yolu ile bir şey almak şeklinde değerlendirildiği için orucun temel kaidelerine aykırı olur. O nedenle sürerken az miktarda ve dikkatli uygulama yapmak yararlı bulunur. Tadını merak edip yalamaktan kaçınmak ve sürüldüğü bölgede kalmasını sağlamak önemlidir. Böylece oruç güvencede olur ve herhangi bir sakınca ortaya çıkmaz. Dini kaynaklar da bu konuda aynı görüşü paylaşır: Yutma olmadığı sürece, dudak nemlendiricisi sürmek orucu geçersiz kılmaz.
ORUÇ TUTARKEN DUDAK NEMLENDİRİCİSİ SÜRMEK CAİZ Mİ?
Oruç tutarken dudak nemlendiricisi sürmek caizdir. Din âlimleri, vücudu nemlendirmek veya cilde bakım sağlamak amacıyla sürülen kremlerin oruç bütünlüğünü bozmayacağını belirtir. Burada önemli olan, dudaklara uygulanan bu ürünün bilerek içe alınmamasıdır. Çünkü herhangi bir kremi bilinçli şekilde yutmak, oruç bozmaya sebep olur. Ancak normal kullanımda dudak nemlendiricisi, çatlamayı önlemek amacıyla dıştan uygulanır. Tat veya aroma içeren formları yalama isteği uyandırabileceğinden, genellikle renksiz ve kokusuz balmlar tavsiye edilir. Sonuç olarak, oruçlu birinin dudak kuruluğunu gidermek için nemlendirici kullanmasında dinen bir sakınca bulunmaz; orucun geçerliliği devam eder.
DUDAK NEMLENDİRİCİSİ ORUCA ZARAR VERİR Mİ?
Dudak nemlendiricisi, doğru kullanıldığı takdirde oruca zarar vermez. Oruçta esas olan, yeme-içme türünden fiillerden uzak durmaktır. Dudak nemlendiricisi ise dışarıdan uygulanan bir bakım ürünüdür ve gıda yerine geçmez. Bu nedenle sadece sürmekle orucun bozulması söz konusu olmaz. Fakat ürünü yutmak veya dudaktaki parçayı bilinçli şekilde mideye göndermek oruca zarar verir. Bu noktada dikkat, uygulamanın ağız içine temasını en aza indirmeye yöneliktir. Herhangi bir tat veya koku içeren ürünlerde yalanma ihtimali artabileceğinden, bu tür balmların kullanımında daha özenli davranmak gerekir. Genel olarak sürme eylemi, orucu riske atmaz ve ibadetin devamlılığına engel teşkil etmez.