Dudak yemek orucu bozar mı? Diyanet'e göre dudak yemek orucu bozar mı?
Dudak yemek, oruçlu kişinin dudağından kopan bir parçayı bilerek yutması durumudur. Bu fiil, genel hükümlere göre orucu bozan şeyler arasında yer alır. Çünkü oruçlu olan bir kimsenin bilerek bir maddeyi midesine ulaştırması, orucun temel şartlarından birini ihlal eder.
DUDAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?Diyanet tarafından yapılan açıklamalarda da dudağından kopan bir parçayı yutmanın orucu bozacağı belirtilir. Parça büyük veya küçük olabilir; ancak bilerek yutulduğunda oruç bozulmuş kabul edilir. Böyle bir durum gerçekleşirse o günün orucu geçersiz sayılır ve daha sonra bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Bazı görüşler, istemeden ve çok ufak bir parçanın yutulması halinde orucun bozulmayacağını belirtir; ancak kasten yutmak, orucu kesin olarak geçersiz kılar.
DUDAK PARÇASI YEMEK ORUCU BOZAR MI?
Dudaktan kopan bir parçayı yemek, net şekilde orucu bozan bir eylem olarak değerlendirilir. Dinî kaynaklarda, insan bedeninden kopan parçaların bilerek yutulmasının orucu bozacağına dair örnekler verilir. Dudağın derisi veya etli bölümü de bu kapsama dâhil olduğundan, kasıtlı olarak yutma söz konusu olduğunda oruç ihlali gerçekleşir. Diyanet fetvaları da bu görüşü doğrular niteliktedir. Dikkat edilmesi gereken nokta, küçük bir parçanın istemeden yutulması durumunda bazı farklı görüşler bulunmasıdır. Fakat bilerek yapılırsa, o günün orucu bozulmuş kabul edilir ve daha sonra bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Tedbirli davranmak ve orucu korumaya özen göstermek önemlidir.
DUDAK ETİ YEMEK ORUCU BOZAR MI?
Dudak eti yemek, yani etli kısımdan kopmuş bir parçayı ağızda çiğneyip midenin içine göndermek, orucu bozan fiiller arasında sayılır. Çünkü besleyici veya yenilebilir bir madde olup olmadığı fark etmeksizin mideye giren her şey, orucun sıhhatini etkiler. Diyanet’in açıklamalarında, “susam tanesi kadar küçük bir parça bile olsa bilerek yutmak orucu bozar” görüşü öne çıkar. Eğer farkında olmadan ve çok ufak bir parçayı yutmak söz konusu olduysa, bazı kaynaklar bu durumda orucun bozulmayabileceğini söyler. Yine de bilerek yutulan dudak eti, orucu kesin olarak geçersiz kılar ve kaza gerektirir.
DİYANET’E GÖRE DUDAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet’e göre, oruçlu bir kimsenin dudağından kopan parçayı yutarak midesine indirmesi orucu bozar. Kurumun fetva metinlerinde, vücuttan çıkan bir parçanın kasıtlı yutulması halinde oruç hükmünün sona erdiği belirtilir. Dudağın derisi ya da eti fark etmez; önemli olan parçanın bilinçli olarak mideye gitmesidir. Bu konuda “ağza alıp tükürmek” gibi yutma dışı davranışlar orucu bozmaz. Ancak yutma meydana gelirse, o gün oruç geçersiz hale gelir. Dolayısıyla Diyanet’in görüşü gayet açıktır: Dudak yemek orucu bozan eylemlerden biridir ve böyle bir durumda Ramazan’da tutulan oruç kaza edilmelidir.