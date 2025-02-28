Dudak yemek orucu bozar mı? Diyanet'e göre dudak yemek orucu bozar mı?

YANLIŞLIKLA DUDAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Yanlışlıkla dudağını ısırıp kopan bir parçayı yutma durumu, teknik olarak orucu bozar. Çünkü sonuçta mideye fiziksel bir madde inmiş olur. Yine de bu fiilin kasıtlı olmaması, günah sorumluluğunu hafifletir ve kefaret orucunu gerekli kılmaz. Diyanet ve ilgili diğer dinî kaynaklar, hataen yapılan işlerde sadece kaza orucunun gerekli olduğunu söyler. Bazı görüşler, çok küçük bir parçanın istemeden yutulması halinde orucun bozulmayabileceğini ifade eder; fakat genel kabul, “mideye inen her madde orucu bozar” yönündedir. Bu sebeple yanlışlıkla da olsa parça yutulduğunda oruç geçersiz sayılır ve daha sonra o günün kazası tutulur.



UNUTARAK DUDAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

DUDAK YEMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

DUDAK YEME ALIŞKANLIĞI ORUCU ETKİLER Mİ?

Unutarak yapılan eylemler, orucu bozan fiiller kapsamında değerlendirilmez. Burada esas ölçü, kişinin oruçlu olduğunu tamamen unutmasıdır. Eğer gerçekten oruçlu olduğu akıldan çıkmış ve bu sırada dudaktan kopan bir parça yenilmişse, dinen bu fiil orucu bozmuş sayılmaz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hadislerinde, unutarak yiyip içenin orucunun bozulmadığı bildirilir. Diyanet de bu hadisleri esas alarak “unutma hali” durumunda orucun geçerli olduğunu vurgular. Dolayısıyla oruçlu olduğuna dair hiçbir farkındalık olmadan dudak yeme eylemi gerçekleşirse, oruç korunmuş sayılır. Kişi hatırlar hatırlamaz eylemi bırakmalı ve orucuna devam etmelidir.Dudak yemek, kopan parçayı yutma hali ile birlikte orucun bozulmasına neden olur. Bu durum, “oruca zarar vermek” şeklinde yorumlanır. Orucun geçerliliği, yeme-içme gibi durumların olmamasına bağlıdır. Dudak derisi veya eti de vücuttan kopmuş bir madde olduğu için bilerek yutulduğunda orucu bozar. Ancak dudağı ısırdıktan sonra kopan parçayı tükürür veya dışarı atarsa, oruç zarar görmez. Vücuda besleyici bir madde girmemiş olur. Bu yüzden, dudak yeme alışkanlığı bulunan kişilerin oruçlu iken çok daha dikkatli olması gerekir. Aksi takdirde orucun sıhhatini korumak mümkün olmayabilir ve kaza orucu gerekli hale gelir.Dudak yeme alışkanlığı, kişiyi farkında olmadan dudağını ısırmaya sevk edebilir. Bu davranış bazen bilinçsiz şekilde yapılır ve kopan parçanın yutulması orucun bozulmasına yol açar. Dolayısıyla bu alışkanlık oruç açısından risk oluşturur. Bilinçli veya bilinçsiz, sonuç olarak mideye parçanın inmesi durumu orucu bozar. Bu nedenle dudağını kemirme alışkanlığı olanlar, Ramazan veya diğer oruç günlerinde ekstra hassasiyet göstermelidir. Dudakları nemlendirmek veya başka yöntemlerle bu davranışı azaltmak tercih edilebilir. İslami açıdan orucu korumak önemli bir sorumluluk olduğundan, bu alışkanlık giderilmezse sık sık kaza orucu tutma durumu doğabilir. Dikkatli davranarak oruç güvence altına alınabilir.