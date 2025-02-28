Duha Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duha Suresi meali ve tefsiri
Duha suresi, Kur’an-ı Kerim’in 93. suresi olarak bilinir ve toplam 11 ayetten oluşur. “Duha” kelimesi, “kuşluk vakti” anlamına gelir ve sure adını ilk ayetinde geçen bu kelimeden alır. Mekke döneminde nazil olduğu için Mekkî sureler arasında yer alır. Rivayetlere göre, Duha suresi Fecr suresinden sonra, İnşirah suresinden ise önce inmiştir.
DUHA SURESİ NEDİR?
Duha Suresi iniş sebebi, vahyin bir süre kesilmesinden sonra, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) müşrikler tarafından yapılan “Rabbi onu terk etti” söylemlerinin haksızlığını göstermek ve Peygamber’e teselli vermektir. Suredе, Allah’ın Resûl’ünü terk etmediği vurgulanır, yetimlere ve yoksullara iyi davranılması öğütlenir. Yoksulluk, yalnızlık ve çaresiz durumlarda Duha suresindeki mesaj, kalplere umut aşılar. Vahyin geçici olarak kesilmesi de gecenin sükûnetine benzetilir; sonrasında tekrar gelmesi ise güneşin parlak aydınlığına benzer bir manevi rahatlama sağlar. Bu bakımdan, Duha suresi, İslam inancında moral ve huzur vesilesi olarak görülür. Müslümanlar arasında, günlük hayatta darlık ve sıkıntı hissedildiğinde okunmasıyla bilinir ve kıymetli bir sure kabul edilir.
DUHA SURESİNİ OKUMAK VE DUHA SURESİ DİNLEMEK
Duha suresini okumak, maneviyatı güçlendirmek ve iç huzuru artırmak için önemli bir ibadet olarak görülür. Sure, zorluk çekenlere moral vermesi ve umutsuzluk duyan kalpleri ferahlatmasıyla bilinir. Allah’ın, Peygamberini ve onun şahsında müminleri terk etmediğine vurgu yaptığı için pek çok kişi Duha suresini düzenli olarak okumayı tercih eder. Ayrıca bu sureden alınan dersler arasında, yetim ve yoksula sahip çıkmak ve yardım isteyen kişiye saygılı davranmak bulunur. Duha suresini dinlemek de aynı şekilde sakinleştirici ve motive edici etki gösterir. Sesli bir kıraatte duyulduğunda, kalplerde dinginlik oluşturur ve ayetlerin anlamını içselleştirmeyi kolaylaştırır. Bu nedenle mealiyle birlikte dinlemek ve okunuşunu öğrenmek, sureden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlar. Aynı zamanda günlük ibadetlerde veya özel vakitlerde Duha suresini sık sık okumak, manevi bereket umanlar tarafından tavsiye edilir. Duha suresi, Mekke dönemine ait olması nedeniyle kısa ve derinlikli mesajlar içerir.