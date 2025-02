Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri

DUHAN SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Duhan Suresi, Kur’an-ı Kerim’de genel kabul gören Mushaf düzenine göre 495. sayfada başlar ve 497. sayfada biter. Farklı mushaf baskılarında sayfa numaraları biraz farklılık gösterebilse de genellikle bu sure, 495 ile 497. sayfalar arasında yer alır. Bu sayfalar içerisinde, toplam 59 ayetlik metni vardır. Hâ Mîm ile başlayan yedi sûreden beşinci sure olması nedeniyle, Zuhruf Suresi’nin ardından ve Casiye Suresi’nden önce konumlanır. Mekke döneminde inmiş olması sebebiyle, içeriğinde müşriklerin tutumu ve peygamberlik mesajına verilen tepkiler sıkça işlenir. Duhan Suresi bu sayfalarda, klasik mushaf düzenine göre üç sayfa boyunca devam eder. Sûrede, Kur’an’ın indirildiği mübarek bir geceden bahsedilir ve inkârcı tavırların dünyada ve ahirette karşılaşacağı neticeler özetlenir. Bu yüzden, içeriği bakımından kıymetli mesajlar barındırır ve dikkatle okunması önerilir. Sure, okunduğu sayfada “Hâ Mîm” ifadesiyle başlar ve “Fertekıb innehum murtekıbûn” ayetiyle sona erer.





DUHAN SURESİ KAÇ SAYFA?

DUHAN SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? DUHAN SURESİ'NİN FAYDALARI

DUHAN SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Duhan Suresi, klasik mushaf düzeninde genellikle üç sayfa boyunca yer alır. Bu üç sayfa, surenin 59 ayetinin bütünüyle kapsanmasını sağlar. Sayfa numaraları farklı meallere veya farklı boyutlardaki Mushaf baskılarına göre az da olsa değişiklik gösterebilir. Ancak kaynaklarda sıkça belirtilen şekliyle sure, 495. sayfadan başlayıp 497. sayfanın sonunda biter. İçeriğinde, tarihî örnekler ve geleceğe dair uyarılar bulunur. Kısalığıyla orta uzunlukta bir sure sayılır. Surenin başında geçen Hâ Mîm harfleri, aynı harflerle başlayan diğer surelerle benzer bir üsluba sahip olduğunu gösterir. Bu üç sayfalık metinde, Kur’an’ın büyük mesajlarından bazıları net ifadelerle vurgulanır. Firavun’un kavmi örneği, inkârın sonuçlarını anlatan önemli bölümlerden biridir. Ayrıca, gökten gelecek bir “duman” uyarısı da onuncu ayetle gündeme getirilir. Böylece, üç sayfaya yayılan sure kapsamlı bir öğüt sunar.Duhan Suresi’nin faziletlerine dair, özellikle cuma gecesi okunmasına ilişkin bazı rivayetler aktarılır. Mevcut kaynaklarda, “Kim geceleyin Duhan Suresi’ni okursa sabaha kadar melekler onun için istiğfar eder” şeklinde ifadeler bulunur. Ancak bu rivayetlerin, sened açısından zayıf sayılabileceği de belirtilir. Yine de Kur’an’ın her suresinde olduğu gibi, Duhan Suresi’nde de uyarı ve rahmet mesajları vardır. İçeriğindeki kıssalar, inkârın sonuçlarını ve inancın mükâfatını ortaya koyar. Sure, geçmiş kavimlerin ibretlik hâllerine dikkat çekerken, Kur’an’ın nasıl bir rehber olduğuna vurgu yapar. Kalben okunduğunda, manevî bir derinlik sağlayabilir. Kur’an okunmasının bütün surelerdeki sevabı ve getirisi, genel anlamda manevî huzur ve bilinç artışı olarak görülür. Duhan Suresi de bu kapsamda müminler arasında özel bir değere sahiptir. Bu surenin okunması, Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini hatırlamaya yardımcı olur.Duhan Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 25. cüzü içinde yer alır. Bu cüz içerisinde, Zuhruf Suresi’nden sonra başlar ve ardından Casiye Suresi gelir. 25. cüz, pek çok önemli ayeti bünyesinde barındırır. Duhan Suresi de bu cüzün önemli bir parçasıdır. Kur’an’ın harf harf öğrenilmesi ve cüz cüz incelenmesi, Müslümanlar arasında yaygın olan bir okuma ve anlama yöntemidir. Duhan Suresi, 25. cüz içerisinde yaklaşık üç sayfalık bir alanı kaplar. İndirildiği dönemdeki müşrik tutumu, Firavun ile ilgili kıssalar ve kıyamet alâmeti olarak görülen “duman” konusunun ele alınması surenin dikkat çekici yönlerindendir. Bu nedenle, 25. cüzü okuyanlar Duhan Suresi’nin ders niteliğindeki mesajlarıyla karşılaşır. Surede, Allah’ın emirlerine kulak vermeyen kavimlerin sonu, net biçimde örneklendirilir.