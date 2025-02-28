Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri

Duhan Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 44. suresi olarak bilinir ve Mekke devrinin sonlarına doğru indirildiği kabul edilir. Sure, toplamda 59 ayetten oluşur. İçeriğine bakıldığında, Kur’an’ın indirilişinden, müşriklerin tepkisinden ve tarihî bir örnek olarak Firavun’un azaba uğramasından söz eder.

Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri - 1

DUHAN SURESİ NEDİR?


Surenin onuncu ayetinde geçen “duhan” ifadesi, “duman” anlamına gelir ve sureye adını verir. Duhan Suresi’nde, inkâr edenlerin hem dünyada hem de ahirette karşılaşacakları zorluklar anlatılır. İman edenlerin ise ebedî mutluluğa kavuşacakları vurgulanır. Bu yönleriyle sûre, Kur’an’da yer alan diğer sûrelere benzer bir uyarı ve müjde teması içerir. Ayrıca, geçmiş kavimlerin yaşadığı olayları ve Hz. Peygamber’e karşı çıkanların tutumlarını da örnek gösterir. Duhan Suresi, uyarıcı niteliğiyle dikkat çeker ve okuyanlara tefekkür imkânı sunar. Sure “hâ-mîm” harfleriyle başladığı için “Hâ Mîm” grubuna dâhil olan yedi sûrenin beşincisi kabul edilir. Bu niteliğiyle de sure, diğer Hâ Mîm sureleriyle benzer bir üslup ve anlatım çerçevesine sahiptir.

DUHAN SURESİ'Nİ OKUMAK VE DUHAN SURESİ DİNLEMEK


Duhan Suresi, ibadet niyetiyle okunduğunda manevî bir haz sunar. İçeriğinde, Allah’ın sonsuz kudreti ile insanları doğru yola sevk eden mesajlar yer alır. Okumak kadar dinlemek de pek çok kişi tarafından tercih edilir. Zira dinleyerek anlamaya çalışmak da sureyi kalbe yerleştirmeye yardımcı olabilir. Bu sure, özellikle cuma geceleri veya farklı zaman dilimlerinde okunması tavsiye edilmiş örnekler arasında gösterilir. Ancak bu tavsiyeler, kişisel tercih veya bazı rivayetlerdeki fazilet vurgusundan kaynaklanır. Kaynaklarda geçen “Kim Duhan Suresi’ni gece okursa sabaha kadar meleklerin istiğfar edeceği” şeklindeki ifadenin sened açısından zayıf olabileceği belirtilir. Yine de, Duhan Suresi Kur’an’da yer aldığı için kendi başına büyük bir değere sahiptir. Kur’an okumanın ve dinlemenin her hâlükârda manevî yönden zenginleştirdiği düşünülür. Bu sure, geçmiş kavimlerin yaşadığı ibretlik hâdiseleri ve Peygamber’in getirdiği mesajın önemini anlattığı için okunması da dinlenmesi de kişiye tefekkür kapısı aralar.

YAŞAM HABERLERİ

Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri - 2
Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri - 3

DUHAN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Duhan Suresi, Arapça metni ile okunup öğrenildiğinde özgün hâlini muhafaza etmiş olur. Sure, “Hâ Mîm” ifadesiyle başlar ve toplamda 59 ayeti kapsar. Kaynaklarda, bu sureyi Arapça aslından okumanın önemli olduğu vurgulanır. Duhan kelimesi, “duman” manasına gelir ve onuncu ayette geçer. Surenin Arapça okunuşu, telaffuz kurallarına dikkat edilerek yapılmalıdır. Duhan Suresi’nin Arapça metni, Kur’an’ın orijinal hâlini yansıtır ve ezberlemek isteyenler için de önce Arapça metni adım adım kavramak önerilir. Aşağıda, sure boyunca orijinal Arapça hali yer almaktadır. Her bir ayet, Mushaf’taki sırasına göre verilmiştir:

Duhan Suresi Arapça Metni (Tamamı):

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

  1. حٰمٓۚ
  2. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
  3. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ
  4. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
  5. أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ
  6. رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
  7. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
  8. لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
  9. بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ
  10. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ
  11. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
  12. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ
  13. أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ
  14. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ
  15. إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ
  16. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ
  17. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ
  18. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
  19. وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
  20. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ
  21. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ
  22. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ
  23. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ
  24. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
  25. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
  26. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
  27. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ
  28. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ
  29. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ
  30. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ
  31. مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ
  32. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
  33. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ
  34. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ
  35. إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ
  36. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
  37. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ
  38. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
  39. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
  40. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ
  41. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
  42. إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
  43. إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ
  44. طَعَامُ الْأَثِيمِ
  45. كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ
  46. كَغَلْيِ الْحَمِيمِ
  47. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ
  48. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ
  49. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
  50. إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ
  51. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ
  52. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
  53. يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ
  54. كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ
  55. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ
  56. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
  57. فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
  58. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
  59. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri - 4

DUHAN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Duhan Suresi’nin Türkçe okunuşu, Arapça bilmeyenler için kolaylık sağlar. Sure, mealleri ile birlikte okunarak daha iyi anlaşılabilir. Aşağıda, sure ayetlerinin Latin harflerle okunuşu paylaşılır. Bu transliterasyon, kaynak metne dayanır ve doğru telaffuza yardımcı olabilecek harf karşılıklarını içerir. Sureye “Bismillâhirrahmânirrahîm” diyerek başlanır. Duhan Suresi 59 ayetlik bir bütündür. Okurken durak yerlerine, harflerin incelik-kalınlık özelliklerine dikkat edilmesi önerilir. Aşağıda, tüm ayetlerin Türkçe okunuşu sırasıyla yer alır:

Duhan Suresi Latin Harflerle Okunuş (Tamamı):

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. Hâ Mîm
  2. Velkitâbil mubîn
  3. Innâ enzelnâhu fî leyletin mubâraketin innâ kunnâ munzirîn
  4. Fîhâ yufraku kullu emrin hakîmin
  5. Emran min indinâ innâ kunnâ mursilîn
  6. Rahmeten mir rabbik innehu huves-semîul alîm
  7. Rabbis semâvâti velardı ve mâ beynehumâ in kuntum mûkinîn
  8. Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumît rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn
  9. Bel hum fî şekkin yel’abûn
  10. Fertekıb yevme te’tîs semâu bi duhânin mubîn
  11. Yağşen nâs, hâzâ azâbun elîm
  12. Rabbenekşif annel azâbe innâ mû’minûn
  13. Ennâ lehumuz zikrâ ve kad câehum rasûlun mubîn
  14. Summe tevellev anhu ve kâlû muallemun mecnûn
  15. Innâ kâşifül azâbi kalîlen inne-kum âidûn
  16. Yevme nebtışul batşetel kubrâ innâ muntekımûn
  17. Ve lekad fetennâ kablehum kavme fir’avne ve câehum rasûlun kerîm
  18. En eddû ileyye ibâdallâh innî lekum rasûlun emîn
  19. Ve en lâ ta’lû alallâh innî âtîkum bi sultânin mubîn
  20. Ve innî u’tu bi rabbî ve rabbikum en tercumûn
  21. Ve in lem tu’minû lî fa’tezilûn
  22. Fe deâ rabbehu enne hâulâi kavmun mücrimûn
  23. Fe esrî bi ibâdî leylen inne-kum muttebeûn
  24. Vetrukil bahra rahven innehum cundun mugrakûn
  25. Kem tereku min cennâtin ve uyûn
  26. Ve zurûin ve mekâmin kerîm
  27. Ve na’metin kânû fîhâ fâkihîn
  28. Kezâlike ve evrasnâhâ kavmen âharîn
  29. Femâ beket aleyhimus semâu vel ardu ve mâ kânû munzarîn
  30. Ve lekad necceynâ benî isrâîle minel azâbil muhîn
  31. Min fir’avn, innehu kâne âliyen minel müsrifîn
  32. Ve lekadihternâhum alâ ilmin alel âlemîn
  33. Ve âteynâhum minel âyâti mâ fîhi belâun mubîn
  34. Inne hâulâi le yekûlûn
  35. In hiye illâ mevtetünel ûlâ ve mâ nahnu bi munşerîn
  36. Fe’tû bi âbâinâ in kuntum sâdikîn
  37. E hum hayrun em kavmu tubbe’in vellezîne min kablihim ehleknâhum innehum kânû mücrimîn
  38. Ve mâ halaknâs semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ lâibîn
  39. Mâ halaknâhumâ illâ bil hakkı ve lâkinne ekserahum lâ ya’lemûn
  40. Inne yevmel faslı mîkâtuhum ecme’în
  41. Yevme lâ yuğnî mevlun an mevlun şey’en ve lâ hum yunsarûn
  42. İllâ men rahimallâh, innehu huvel azîzur rahîm
  43. Inne şeceratez zakkûm
  44. Taâmul esîm
  45. Kel-muhli yağlî fîl butûn
  46. Ke ğaylil hamîm
  47. Huzûhû fe’tılûhû ilâ sevâil cehîm
  48. Summe subbû fevka re’sihî min azâbil hamîm
  49. Zuk inneke entel azîzul kerîm
  50. Inne hâzâ mâ kuntum bihî temterûn
  51. Innel muttekîne fî mekâmin emîn
  52. Fî cennâtin ve uyûn
  53. Yelbesûne min sündüsiv ve istebrakın mütekabilîn
  54. Kezâlike ve zevvecnâhum bi hûrin iyn
  55. Yed’ûne fîhâ bi kulli fâkihetin âminîn
  56. Lâ yezûkûne fîhâl mevte illâl mevtetel ûlâ ve vekâhum azâbel cehîm
  57. Fadlen mir rabbik, zâlike huvel fevzul azîm
  58. Fe innemâ yessernâhu bi lisânike leallehum yetezekkerûn
  59. Fertekıb innehum murtekıbûn
Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri - 5

DUHAN SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Duhan Suresi, Kur’an-ı Kerim’de genel kabul gören Mushaf düzenine göre 495. sayfada başlar ve 497. sayfada biter. Farklı mushaf baskılarında sayfa numaraları biraz farklılık gösterebilse de genellikle bu sure, 495 ile 497. sayfalar arasında yer alır. Bu sayfalar içerisinde, toplam 59 ayetlik metni vardır. Hâ Mîm ile başlayan yedi sûreden beşinci sure olması nedeniyle, Zuhruf Suresi’nin ardından ve Casiye Suresi’nden önce konumlanır. Mekke döneminde inmiş olması sebebiyle, içeriğinde müşriklerin tutumu ve peygamberlik mesajına verilen tepkiler sıkça işlenir. Duhan Suresi bu sayfalarda, klasik mushaf düzenine göre üç sayfa boyunca devam eder. Sûrede, Kur’an’ın indirildiği mübarek bir geceden bahsedilir ve inkârcı tavırların dünyada ve ahirette karşılaşacağı neticeler özetlenir. Bu yüzden, içeriği bakımından kıymetli mesajlar barındırır ve dikkatle okunması önerilir. Sure, okunduğu sayfada “Hâ Mîm” ifadesiyle başlar ve “Fertekıb innehum murtekıbûn” ayetiyle sona erer.

DUHAN SURESİ KAÇ SAYFA?


Duhan Suresi, klasik mushaf düzeninde genellikle üç sayfa boyunca yer alır. Bu üç sayfa, surenin 59 ayetinin bütünüyle kapsanmasını sağlar. Sayfa numaraları farklı meallere veya farklı boyutlardaki Mushaf baskılarına göre az da olsa değişiklik gösterebilir. Ancak kaynaklarda sıkça belirtilen şekliyle sure, 495. sayfadan başlayıp 497. sayfanın sonunda biter. İçeriğinde, tarihî örnekler ve geleceğe dair uyarılar bulunur. Kısalığıyla orta uzunlukta bir sure sayılır. Surenin başında geçen Hâ Mîm harfleri, aynı harflerle başlayan diğer surelerle benzer bir üsluba sahip olduğunu gösterir. Bu üç sayfalık metinde, Kur’an’ın büyük mesajlarından bazıları net ifadelerle vurgulanır. Firavun’un kavmi örneği, inkârın sonuçlarını anlatan önemli bölümlerden biridir. Ayrıca, gökten gelecek bir “duman” uyarısı da onuncu ayetle gündeme getirilir. Böylece, üç sayfaya yayılan sure kapsamlı bir öğüt sunar.

DUHAN SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? DUHAN SURESİ'NİN FAYDALARI


Duhan Suresi’nin faziletlerine dair, özellikle cuma gecesi okunmasına ilişkin bazı rivayetler aktarılır. Mevcut kaynaklarda, “Kim geceleyin Duhan Suresi’ni okursa sabaha kadar melekler onun için istiğfar eder” şeklinde ifadeler bulunur. Ancak bu rivayetlerin, sened açısından zayıf sayılabileceği de belirtilir. Yine de Kur’an’ın her suresinde olduğu gibi, Duhan Suresi’nde de uyarı ve rahmet mesajları vardır. İçeriğindeki kıssalar, inkârın sonuçlarını ve inancın mükâfatını ortaya koyar. Sure, geçmiş kavimlerin ibretlik hâllerine dikkat çekerken, Kur’an’ın nasıl bir rehber olduğuna vurgu yapar. Kalben okunduğunda, manevî bir derinlik sağlayabilir. Kur’an okunmasının bütün surelerdeki sevabı ve getirisi, genel anlamda manevî huzur ve bilinç artışı olarak görülür. Duhan Suresi de bu kapsamda müminler arasında özel bir değere sahiptir. Bu surenin okunması, Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini hatırlamaya yardımcı olur.

DUHAN SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Duhan Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 25. cüzü içinde yer alır. Bu cüz içerisinde, Zuhruf Suresi’nden sonra başlar ve ardından Casiye Suresi gelir. 25. cüz, pek çok önemli ayeti bünyesinde barındırır. Duhan Suresi de bu cüzün önemli bir parçasıdır. Kur’an’ın harf harf öğrenilmesi ve cüz cüz incelenmesi, Müslümanlar arasında yaygın olan bir okuma ve anlama yöntemidir. Duhan Suresi, 25. cüz içerisinde yaklaşık üç sayfalık bir alanı kaplar. İndirildiği dönemdeki müşrik tutumu, Firavun ile ilgili kıssalar ve kıyamet alâmeti olarak görülen “duman” konusunun ele alınması surenin dikkat çekici yönlerindendir. Bu nedenle, 25. cüzü okuyanlar Duhan Suresi’nin ders niteliğindeki mesajlarıyla karşılaşır. Surede, Allah’ın emirlerine kulak vermeyen kavimlerin sonu, net biçimde örneklendirilir.
Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri - 6

DUHAN SURESİ'NİN TAMAMI (DUHAN SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 59 AYET)

Duhan Suresi’nin 59 ayetinin Türkçe okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. Hâ Mîm
  2. Velkitâbil mubîn
  3. Innâ enzelnâhu fî leyletin mubâraketin innâ kunnâ munzirîn
  4. Fîhâ yufraku kullu emrin hakîmin
  5. Emran min indinâ innâ kunnâ mursilîn
  6. Rahmeten mir rabbik innehu huves-semîul alîm
  7. Rabbis semâvâti velardı ve mâ beynehumâ in kuntum mûkinîn
  8. Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumît rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn
  9. Bel hum fî şekkin yel’abûn
  10. Fertekıb yevme te’tîs semâu bi duhânin mubîn
  11. Yağşen nâs, hâzâ azâbun elîm
  12. Rabbenekşif annel azâbe innâ mû’minûn
  13. Ennâ lehumuz zikrâ ve kad câehum rasûlun mubîn
  14. Summe tevellev anhu ve kâlû muallemun mecnûn
  15. Innâ kâşifül azâbi kalîlen inne-kum âidûn
  16. Yevme nebtışul batşetel kubrâ innâ muntekımûn
  17. Ve lekad fetennâ kablehum kavme fir’avne ve câehum rasûlun kerîm
  18. En eddû ileyye ibâdallâh innî lekum rasûlun emîn
  19. Ve en lâ ta’lû alallâh innî âtîkum bi sultânin mubîn
  20. Ve innî u’tu bi rabbî ve rabbikum en tercumûn
  21. Ve in lem tu’minû lî fa’tezilûn
  22. Fe deâ rabbehu enne hâulâi kavmun mücrimûn
  23. Fe esrî bi ibâdî leylen inne-kum muttebeûn
  24. Vetrukil bahra rahven innehum cundun mugrakûn
  25. Kem tereku min cennâtin ve uyûn
  26. Ve zurûin ve mekâmin kerîm
  27. Ve na’metin kânû fîhâ fâkihîn
  28. Kezâlike ve evrasnâhâ kavmen âharîn
  29. Femâ beket aleyhimus semâu vel ardu ve mâ kânû munzarîn
  30. Ve lekad necceynâ benî isrâîle minel azâbil muhîn
  31. Min fir’avn, innehu kâne âliyen minel müsrifîn
  32. Ve lekadihternâhum alâ ilmin alel âlemîn
  33. Ve âteynâhum minel âyâti mâ fîhi belâun mubîn
  34. Inne hâulâi le yekûlûn
  35. In hiye illâ mevtetünel ûlâ ve mâ nahnu bi munşerîn
  36. Fe’tû bi âbâinâ in kuntum sâdikîn
  37. E hum hayrun em kavmu tubbe’in vellezîne min kablihim ehleknâhum innehum kânû mücrimîn
  38. Ve mâ halaknâs semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ lâibîn
  39. Mâ halaknâhumâ illâ bil hakkı ve lâkinne ekserahum lâ ya’lemûn
  40. Inne yevmel faslı mîkâtuhum ecme’în
  41. Yevme lâ yuğnî mevlun an mevlun şey’en ve lâ hum yunsarûn
  42. İllâ men rahimallâh, innehu huvel azîzur rahîm
  43. Inne şeceratez zakkûm
  44. Taâmul esîm
  45. Kel-muhli yağlî fîl butûn
  46. Ke ğaylil hamîm
  47. Huzûhû fe’tılûhû ilâ sevâil cehîm
  48. Summe subbû fevka re’sihî min azâbil hamîm
  49. Zuk inneke entel azîzul kerîm
  50. Inne hâzâ mâ kuntum bihî temterûn
  51. Innel muttekîne fî mekâmin emîn
  52. Fî cennâtin ve uyûn
  53. Yelbesûne min sündüsiv ve istebrakın mütekabilîn
  54. Kezâlike ve zevvecnâhum bi hûrin iyn
  55. Yed’ûne fîhâ bi kulli fâkihetin âminîn
  56. Lâ yezûkûne fîhâl mevte illâl mevtetel ûlâ ve vekâhum azâbel cehîm
  57. Fadlen mir rabbik, zâlike huvel fevzul azîm
  58. Fe innemâ yessernâhu bi lisânike leallehum yetezekkerûn
  59. Fertekıb innehum murtekıbûn
Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri - 7

DUHAN SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Duhan Suresi’ni ezberlemek, sürekli okumak ve tefekkür etmek isteyenler için bazı yöntemler yararlı olabilir. Her gün birkaç ayetle başlamak ve düzenli tekrarlar yapmak kolaylık sağlar. Öncelikle Arapça metne hâkim olup, doğru telaffuz öğrenmek önemlidir. Ardından kısa bölümler hâlinde ezber yaparak ilerlemek, motivasyonu artırır. Her bölüm ezberlendikten sonra, bir önceki kısımla birleştirerek okumak kalıcılığı pekiştirir. Sesli tekrar yapmak, ezber sürecini hızlandırabilir. Yalnızca metni değil, meali de öğrenmeye çalışmak, ayetlerin anlamını zihinle bağdaştırmayı kolaylaştırır. Ek olarak, belli vakitlerde düzenli okumalar yapmak ve öğrenilen ayetlerin mealini hatırlamak, şuur kazanımını artırabilir. Bu süreçte, Arapça telaffuz kurallarına dikkat etmek sureyi en doğru şekilde ezberlemek için önemli görülür. Böylece Duhan Suresi’nin mesajı kalbe daha derin yerleşir.

DUHAN SURESİ MEALİ NEDİR? DUHAN SURESİ'NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Duhan Suresi’nin mealinde, özellikle Kur’an’ın mübarek bir gecede indirilmesine vurgu yapılır. Bu gecede her hikmetli işin belirlendiği anlatılır. Ayrıca, müşrik tutumuna karşı ilahî uyarılar yer alır. Firavun kıssası, zulmün sonunun nasıl helâk olduğunu açıklayan somut bir örnektir. Mü’minlere ise ahirette huzur ve güven dolu bahçeler vaat edilir. Surede, inkârcıların gökten gelecek bir dumanla yüzleşeceği, bu azabın geçici süre kaldırılacağı fakat yine eski tutumlarına dönecekleri anlatılır. Dünya ve ahiret arasındaki bağlantıyı kuran ayetler, insanlara geçmiş kavimlerden ibret almalarını salık verir. Kur’an’ın bir rahmet olduğu, ancak bunun inkâr edenlerce yok sayıldığı vurgulanır. Duhan Suresi, iki ana tema üzerinde yoğunlaşır: İnkârcıların akıbeti ve inananların ebedî kurtuluşa ereceği mesajı. Meal, orijinal metindeki öğütleri sade bir dille aktarmaya çalışır. Böylece hem dünya hem de ahiret üzerine önemli fikirler sunar.

DUHAN SURESİ DİĞER ADI NEDİR?


Duhan Suresi, Kur’an-ı Kerim içerisinde bilinen en yaygın ismiyle anılır. Sureye, 10. ayetinde geçen “duhan” kelimesi nedeniyle bu isim verilmiştir. “Duhan” sözcüğü Arapçada “duman” anlamını taşır. Kaynaklarda, surenin başka bir isimle anıldığına dair güçlü bir bilgi yer almaz. Bu sure, Hâ Mîm harfleriyle başlayan yedi surenin beşincisi olduğu için bazı âlimlerce “Hâ Mîm” suresi olarak da anılabilecek serinin bir parçasıdır. Ancak özel olarak “Duhan” adının dışında yaygın bir alternatif isim bulunmamaktadır. Genellikle tefsir kitaplarında ve rivayetlerde de “Duhan Suresi” şeklinde geçer. Surenin adı, içeriğinde bahsedilen ve kıyametle bağlantılı bir duman konusundan gelir. Böylece sure, hem ismiyle hem de ayetlerinde bahsedilen konuyla hatırlanır.

DUHAN SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Duhan Suresi tefsirinde, uyarıcı nitelikteki ayetler üzerinde sıkça durulur. İlk bölümünde, Kur’an’ın önemli bir gecede indirildiği vurgulanarak, ilahî mesajın kutsallığına işaret edilir. Ardından, inkâr içinde yaşayanların dünyada ve ahirette karşılaşacakları sonuçlar açıklanır. Firavun ile halkının başına gelenler, tefsirlerde ibretlik bir vakıa olarak anlatılır. Bazı tefsir âlimleri, 10. ayette geçen “duman” tabirinin Hz. Peygamber devrinde yaşanan kıtlık veya kıyamete yakın bir alamet olduğu üzerinde değerlendirmeler yapar. Her iki görüş de tefsirlerde mevcuttur. Sûrede yer alan “Ne gök ağladı onlara ne yer” ifadesi ise bu kavimlerin aslında ne kadar değersiz bir konumda olduklarını gösterir. Tefsirler, ayrıca Kur’an’ın bir rahmet ve hidâyet kaynağı olduğuna özellikle vurgu yapar. Böylece Duhan Suresi, tarihî ve geleceğe dair mesajları bir arada sunan uyarıcı bir metin olarak anlaşılır.
Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri - 8

DUHAN SURESİ NE İÇİN OKUNUR? DUHAN SURESİ NEDEN OKUNUR?

Duhan Suresi, içerdiği uyarı ve müjde mesajları nedeniyle okunur. Kötülüğe saplanan halkların helâkıyla ilgili ibretlik kıssalar, iman edenler için öğüt niteliğindedir. Çeşitli rivayetlerde cuma gecesi ya da belli günlerde okunması tavsiye edilir. Bunun sebebi, bu surede anlatılan ilahî kudret tecellilerini anımsamak ve insanın kendisini muhasebeye çekmesidir. Surenin anlatısı, hem dünyanın fâniliğine hem de ahiretteki ebedî mutluluğa işaret eder. Bu yüzden, Duhan Suresi okumak kalbe huzur ve farkındalık sağlayabilir. Bazı zayıf rivayetlerde sureyi okuyanların günahlarının bağışlanacağına dair ifadeler yer alsa da, kesin hüküm taşıyan bir bilgi niteliğinde değildir. Genel anlamda, Kur’an’ın herhangi bir suresini okumak ibadet sayılır. Duhan Suresi de özellikle inkârcıların âkıbetini vurgulayan bölümleriyle dikkat çeker ve insanı gafletten uyandırmayı hedefler.

DUHAN SURESİ KAÇ AYETTİR?


Duhan Suresi toplam 59 ayetten oluşur. Kaynaklarda, Kûfe ve Hicaz sayımına göre ayet numaralarıyla ilgili ufak farklılıklar dile getirilmiş olsa da yaygın görüş, surenin 59 ayet içerdiğini ortaya koyar. Mushaf sıralamasında, Zuhruf Suresi’nin ardından gelir ve Casiye Suresi’nden hemen önce yer alır. Her ayeti, inkârcıların tutumlarını ve müminlerin alacağı karşılıkları çeşitli örneklerle açıklar. Sure, Hâ Mîm harfleriyle başlar ve genellikle üç sayfa süren bir metni kapsar. İçeriğinde, Firavun’un kavmiyle ilgili kıssa ve kıyamet öncesi bir duman olayına dair uyarılar bulunur. Bu ayet sayısı, sureyi ne çok uzun ne de çok kısa bir konumda gösterir. Mekke döneminde indirildiği kabul edilen sure, hem uyarıcı hem de müjdeleyici bir bütün sunar.

DUHAN SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Dini kaynaklarda, Duhan Suresi’nin abdestli veya abdestsiz okunmasına dair doğrudan bir ifade yer almaz. Genel olarak Kur’an ayetlerini okumak için abdestli olmak daha faziletli görülür. Ancak ilgili ayetlerin ezberden okunması söz konusuysa, bazı görüşlerde ezberden tilavet için abdest şartının olmadığından bahsedilir. Mushaf’a elle dokunmak için abdestli olmak gerektiğine inanılır. Fakat sûreye ilişkin net bir kural, kaynakta açıkça belirtilmez. Bu nedenle, Duhan Suresi de dâhil olmak üzere Kur’an ayetlerini okurken mümkün oldukça abdestli olmak tavsiye edilir. Her hâlükârda sureyi okumak için bir engel bulunmadığı bilinir. Yine de Mushaf’a dokunmadan, ezberden veya ekrandan takip edilerek okumanın abdestsiz de yapılabileceği görüşü öne çıkar. Bu konu, esasen fıkhî detaylara bağlıdır ve sure özelinde farklı bir hüküm söz konusu değildir.

DUHAN SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Dini kaynaklarda, Duhan Suresi’nin belirli bir sayıda okunması gerektiğine dair kesin bir bilgi yer almaz. Kur’an’ın her suresi, dileyen kişi tarafından istenilen miktarda okunabilir. Bazı rivayetlerde cuma gecesi okunmasına dair öneriler bulunur. “Yetmiş bin melek istiğfar eder” şeklinde nakledilen ifadeler ise senet açısından zayıf sayılabilir. Bu nedenle belli bir rakam dayatması yoktur. Her surede olduğu gibi, Duhan Suresi de gerektiğinde tefekkürle birlikte bir defa veya daha fazla okunabilir. Birçok kişi, Kur’an’ı hatmetme sürecinde bu sureyi doğal akış içinde okur. Kimi de faziletine dair duyduğu rivayetler doğrultusunda düzenli okumayı tercih eder. Sayı konusunda kesin bir bilgi veya sınır konulmadığı için, inananlar diledikleri ölçüde bu sureyi okuyabilir. Önemli olan içindeki mesajları kavramak ve hayatla ilişkilendirmektir.
Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri - 9

DUHAN SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Duhan Suresi’nin okunmasına dair özel bir vakit sınırlaması yoktur. Kur’an’ın tüm sureleri gibi, istenilen zamanda okunabilir. Bazı rivayetlerde cuma gecesi okumasının tavsiye edildiği belirtilmiştir. Bu tavsiye, kaynaklarda yer alan fazilet rivayetleriyle ilişkilendirilir. Fakat belirtilen fazilet rivayetlerinin zayıf olabileceği de ek kaynaklarda not düşülür. Aynı şekilde, mübarek gecelerde veya farklı manevi değeri yüksek günlerde de sureyi okumak isteyenler olabilir. Özellikle Mekke devrinde indirilen bir sure olduğu için, mesajlarında inkârcı tutumlara dair uyarılar sıkça yer alır. Bu uyarılar, gece vakti okunduğunda tefekküre daha elverişli olabilir. Yine de kesin bir zaman sınırlaması olmaksızın, sureyi her an okumak mümkündür. Kur’an okumanın genel fazileti Duhan Suresi için de geçerlidir.

DUHAN SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Kaynaklarda, Duhan Suresi’nin ardından özel bir dua metni belirtildiğine dair açık bir bilgi yoktur. Ancak Kur’an okunduktan sonra, dua edip niyetleri dile getirmek geleneksel bir uygulamadır. İbadetlerin ardından yapılan dualar, Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak kabul edilir. Sûrede yer alan öğütleri hatırda tutarak, inkârdan uzak bir hayat ve dünyada huzurlu, ahirette ise selâmetli bir son istenebilir. Genellikle, “Rabbena âtina” veya “Rabbenâğfir lî” gibi kısa Kur’an duaları tercih edilir. Ancak Duhan Suresi özelinde “Şu duayı mutlaka okumak gerekir” şeklinde bir kural bulunmaz. Meali kavrandıktan sonra, içten gelen herhangi bir dua ile niyetleri ve samimiyeti ifade etmek mümkündür. Bu sayede sure okunduktan hemen sonra kalpte oluşan manevî atmosfer dua ile pekişmiş olur.


Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri - 10

HER GÜN DUHAN SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Duhan Suresi’ni her gün okumanın fazileti hakkında, kaynaklarda kesin bir hüküm veya zorunluluk yer almaz. Bazı rivayetlerde, gece okunması hâlinde sabaha dek meleklerin istiğfar edeceği dile getirilir. Fakat bunların senet yönünden zayıf olabileceği vurgulanır. Yine de Kur’an okumak, manevi bir huzur ve bilinç sağlayabilir. Her gün okumak, surede anlatılan mesajları zihinde diri tutmaya yardımcı olur. Firavun’un durumu, duman kıssası ve Kur’an’ın mübarek bir gecede inişi gibi konular, iman edenleri derin düşüncelere sevk eder. Bu düzenli okuma alışkanlığı, kalbin yumuşaması ve ahlâkî olgunlaşma bakımından faydalı görülebilir. Yine de günlük okuma, kişisel tercih meselesidir. Kur’an’ın her bölümü, her sure gibi Duhan Suresi de sürekli okunarak manevî haz ve anlayış geliştirilebilir.

DUHAN SURESİ NE ZAMAN İNDİ?


Duhan Suresi, genel kabule göre Mekke devrinin sonlarına yakın bir dönemde nazil olmuş bir suredir. Bu dönem, Hz. Peygamber’in tebliğ hayatında müşriklerin şiddetli tepkiler göstermeye başladığı ve inançla inkâr arasındaki mücadelenin belirginleştiği zamanlara rastlar. Kaynaklarda, surenin Zuhruf Suresi’nden sonra, Casiye Suresi’nden önce indiği bilgisi yer alır. İnançsızların dirençli tutumuna karşı Kur’an’ın mesajını açıklayan ve dünyadaki hayatın geçiciliğini vurgulayan ayetler içerir. Bu surede “duhan” diye ifade edilen duman konusuna da değinildiği için, bazı tarihî olaylarla ilişkili anlatımlar mevcuttur. Dolayısıyla, Duhan Suresi’nin nazil olduğu zaman, Mekke’deki zorlu mücadele yıllarına denk gelmektedir. Surenin içeriğindeki sert uyarı ve ibretlik örnekler, bu zorlu ortamı yansıtır.

DUHAN SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Duhan Suresi hatmi, herhangi bir sureyi belli sayıda okuyarak bütününü tamamlamaya yönelik bir uygulamadır. Özel bir hatim programı, normalde Kur’an’ın tümünü bitirme niyetiyle yapılır. Ancak bazı kişiler, belli sureleri tekrar tekrar okuyarak da hatim benzeri bir uygulamaya yönelebilir. Duhan Suresi için belli bir hatim sayısı veya şekli kaynaklarda net şekilde yer almaz. Sureyi baştan sona defalarca okumak ve her bitirişte niyet edip dua etmek, tercih edilebilir. Bu uygulama, kişisel ibadet ve tefekkür çabası olarak görülür. Herhangi bir hadis veya fıkıh hükmünde, Duhan Suresi’ne özgü bir hatim yöntemi yer almamıştır. Kur’an ayetlerini hatmetmek genelde tüm kitap için kullanılır. Ancak isteyen, Duhan Suresi’ni sık sık okuyarak kişisel bir hatim süreci yapabilir.
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