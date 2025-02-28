Duhan Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Duhan Suresi meali ve tefsiri
Duhan Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 44. suresi olarak bilinir ve Mekke devrinin sonlarına doğru indirildiği kabul edilir. Sure, toplamda 59 ayetten oluşur. İçeriğine bakıldığında, Kur’an’ın indirilişinden, müşriklerin tepkisinden ve tarihî bir örnek olarak Firavun’un azaba uğramasından söz eder.
DUHAN SURESİ NEDİR?
Surenin onuncu ayetinde geçen “duhan” ifadesi, “duman” anlamına gelir ve sureye adını verir. Duhan Suresi’nde, inkâr edenlerin hem dünyada hem de ahirette karşılaşacakları zorluklar anlatılır. İman edenlerin ise ebedî mutluluğa kavuşacakları vurgulanır. Bu yönleriyle sûre, Kur’an’da yer alan diğer sûrelere benzer bir uyarı ve müjde teması içerir. Ayrıca, geçmiş kavimlerin yaşadığı olayları ve Hz. Peygamber’e karşı çıkanların tutumlarını da örnek gösterir. Duhan Suresi, uyarıcı niteliğiyle dikkat çeker ve okuyanlara tefekkür imkânı sunar. Sure “hâ-mîm” harfleriyle başladığı için “Hâ Mîm” grubuna dâhil olan yedi sûrenin beşincisi kabul edilir. Bu niteliğiyle de sure, diğer Hâ Mîm sureleriyle benzer bir üslup ve anlatım çerçevesine sahiptir.
DUHAN SURESİ'Nİ OKUMAK VE DUHAN SURESİ DİNLEMEK
Duhan Suresi, ibadet niyetiyle okunduğunda manevî bir haz sunar. İçeriğinde, Allah’ın sonsuz kudreti ile insanları doğru yola sevk eden mesajlar yer alır. Okumak kadar dinlemek de pek çok kişi tarafından tercih edilir. Zira dinleyerek anlamaya çalışmak da sureyi kalbe yerleştirmeye yardımcı olabilir. Bu sure, özellikle cuma geceleri veya farklı zaman dilimlerinde okunması tavsiye edilmiş örnekler arasında gösterilir. Ancak bu tavsiyeler, kişisel tercih veya bazı rivayetlerdeki fazilet vurgusundan kaynaklanır. Kaynaklarda geçen “Kim Duhan Suresi’ni gece okursa sabaha kadar meleklerin istiğfar edeceği” şeklindeki ifadenin sened açısından zayıf olabileceği belirtilir. Yine de, Duhan Suresi Kur’an’da yer aldığı için kendi başına büyük bir değere sahiptir. Kur’an okumanın ve dinlemenin her hâlükârda manevî yönden zenginleştirdiği düşünülür. Bu sure, geçmiş kavimlerin yaşadığı ibretlik hâdiseleri ve Peygamber’in getirdiği mesajın önemini anlattığı için okunması da dinlenmesi de kişiye tefekkür kapısı aralar.