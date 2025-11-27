Dükkanın önü kalabalık görünsün diye bedava patlamış mısır dağıtıyor

Her gün 20 kiloluk 1 çuval patlamış mısırın vatandaşlara ikram edildiğini dile getiren Karaağaçlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekstradan bir arkadaşımız sadece bu iş için bize yardımcı oluyor. Ona ayrıca ücret veriyoruz. Vatandaş seviniyor, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çarşıda gezerken çocuğuna parayla bir şey alacaklarına, bizden ücretsiz mısır alıp gidiyorlar. O da bizi sevindiriyor. Çevre esnafı da gelip ikram alıyor, memnun kalıyor ama maliyetli bir iş. Bu işin bize aylık maliyeti yaklaşık 90 bin TL."