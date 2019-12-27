Dünden bugüne Babil'in Ayşe'si Aslı Enver

Aslı Enver, Kıbrıs Türkü bir baba ile, eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da dünyaya geldi.
12 yaşına dek Londra'da yaşayan Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşındı. Tiyatroya annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladı.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Kariyerine Ayna adlı kısa filmle adım attı.
BABİL TANITIMI (TIKLA İZLE)
13 Temmuz 2012'de Birkan Sokullu'yla evlendi. 27 Ağustos 2015 tarihinde avukatı aracılığıyla açıklama yaptı ve boşandığını duyurdu. 2015 yılında şarkıcı Murat Boz'la birlikteliğe başladı. 2018'de bir süre ara veren ikili birlikteliklerine bir şans daha verdi.
İlk televizyona macerasına 2013 yılında Hayat Bilgisi dizisiyle başlayan Enver birçok projede yer aldı.
İşte Babil dizisiyle Star TV ekranlarında boy göstermeye hazırlanan Enver'in yer aldığı projeler, ödüller ve sosyal medyada öne çıkan kareleri...
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü - 2015 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü - 2016 Yılının En Beğenilen Kadın Oyuncusu - Kardeşim Benim
44.Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu - İstanbullu Gelin
6.Bilkent Tv Ödülleri - En İyi Drama Kadın Oyuncu
Marketing Türkiye The One Ödülleri - Kadın Marka Yüzü Ödülü
Hayat Bilgisi 2003 - Hazal
Kavak Yelleri 2007 - Mine
Suskunlar 2012 Ahu
Are We Ok 2013 (Film) - Beste
Kayıp 2013 - Özlem
Bana Artık Hicran De 2014 - Hicran Eyüpoğlu
Kış Güneşi 2016 - Nisan
Kardeşim Benim 2016 (Film)
Öteki Taraf 2017 (Film)
İstanbullu Gelin 2017 - Süreyya Boran
İşte Enver'in kariyerinde zirve yaptığı İstanbul Gelin fotoğrafları ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlardan öne çıkanlar...