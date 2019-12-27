Dünden bugüne Babil'in Ayşe'si Aslı Enver

İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakteriyle kariyerinde zirve yapan Aslı Enver, yine Star TV ekranlarında yayınlanacak Babil dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ozan Güven, Halit Ergenç, Birce Akalay gibi güçlü isimlerle birlikte rol alan Enver diziside idealist genç kız Ayşe'yi canlandıracak. İşte geçmişten bugüne rolleri, hayatı, ödülleri ve fotoğraflarıyla Aslı Enver...

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Aslı Enver, Kıbrıs Türkü bir baba ile, eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da dünyaya geldi.

BABİL TANITIMI (TIKLA İZLE)

BABİL İLK BÖLÜM FOTOĞRAFLARI (HABER DETAY/TIKLA OKU)

Aslı Enver, Aslı Enver fotoğrafları, Aslı Enver kimdir?

12 yaşına dek Londra'da yaşayan Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşındı. Tiyatroya annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladı.


BABİL TANITIMI (TIKLA İZLE)

BABİL İLK BÖLÜM FOTOĞRAFLARI (HABER DETAY/TIKLA OKU)

Aslı Enver, Aslı Enver fotoğrafları, Aslı Enver kimdir?

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Kariyerine Ayna adlı kısa filmle adım attı.

BABİL TANITIMI (TIKLA İZLE)

BABİL İLK BÖLÜM FOTOĞRAFLARI (HABER DETAY/TIKLA OKU)

Aslı Enver, Aslı Enver fotoğrafları, Aslı Enver kimdir?

13 Temmuz 2012'de Birkan Sokullu'yla evlendi. 27 Ağustos 2015 tarihinde avukatı aracılığıyla açıklama yaptı ve boşandığını duyurdu. 2015 yılında şarkıcı Murat Boz'la birlikteliğe başladı. 2018'de bir süre ara veren ikili birlikteliklerine bir şans daha verdi.


Aslı Enver, Aslı Enver fotoğrafları, Aslı Enver kimdir?

İlk televizyona macerasına 2013 yılında Hayat Bilgisi dizisiyle başlayan Enver birçok projede yer aldı.

İşte Babil dizisiyle Star TV ekranlarında boy göstermeye hazırlanan Enver'in yer aldığı projeler, ödüller ve sosyal medyada öne çıkan kareleri...

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ÖDÜLLER

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü - 2015 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü - 2016 Yılının En Beğenilen Kadın Oyuncusu - Kardeşim Benim

44.Pantene Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu - İstanbullu Gelin

6.Bilkent Tv Ödülleri - En İyi Drama Kadın Oyuncu

Marketing Türkiye The One Ödülleri - Kadın Marka Yüzü Ödülü

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ROL ALDIĞI PROJELER

Hayat Bilgisi 2003 - Hazal

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Kavak Yelleri 2007 - Mine

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Suskunlar 2012 Ahu

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Are We Ok 2013 (Film) - Beste

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Kayıp 2013 - Özlem

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Bana Artık Hicran De 2014 - Hicran Eyüpoğlu

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Kış Güneşi 2016 - Nisan

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Kardeşim Benim 2016 (Film)

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Öteki Taraf 2017 (Film)

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İstanbullu Gelin 2017 - Süreyya Boran

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İşte Enver'in kariyerinde zirve yaptığı İstanbul Gelin fotoğrafları ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlardan öne çıkanlar...

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SOSYAL MEDYA

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