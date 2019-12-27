Dünden bugüne Babil'in Ayşe'si Aslı Enver

Aslı Enver, Kıbrıs Türkü bir baba ile, eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da dünyaya geldi.





BABİL TANITIMI (TIKLA İZLE)

BABİL İLK BÖLÜM FOTOĞRAFLARI (HABER DETAY/TIKLA OKU)