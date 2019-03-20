Dünya Börek Günü’ne özel börek tüketim alışkanlıkları trend raporu

23 ve 24, böreği en çok seven yaş olurken; böreğe diğer yaşlara göre mesafeli olan yaş ise 47.

Artan siparişlerle birlikte restoranların cirolarında da 2018 yılında bir önceki seneye göre %35’e yakın artış yaşandı. Kullanıcılar ise 2018’de böreğe sepet başına 15 TL ayırdılar.