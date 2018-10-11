Dünya böyle para harcayan kadın görmedi (Zamira Hajiyeva)
Azerbaycan Uluslararası Bankası Başkanı Cihangir Hajiyev’in 55 yaşındaki eşi Zamira Hajiyeva yaptığı harcamalarla gündemde. Hajiyeva'nın satın aldıkları arasında; Boucheron'dan 1.2 milyon liraya broş, 15 milyon sterline malikane, 31 milyon sterline Gulfstream G550 özel jet var.
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1Azerbaycan Uluslararası Bankası’nın eski başkanı Cihangir Hajiyev; 15 yıl boyunca bankada on milyonlarca liralık kayıp olduğunu gösteren büyük bir dolandırıcılık ve zimmete para geçirme suçundan mahkum olduktan sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakimler ayrıca 39 milyon dolar ödemesini emretti.
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Ancak her şey bununla bitmedi. On yıl içinde Harrods’ta milyonlarca sterlin harcayan Cihangir Hajiyev'in eşi Zamira Hajiyeva için de yolsuzluk soruşturması açıldı. İngiliz basını harcamaları incelemeye alınan Hajiyeva için 'Dünya böyle para harcayan kadın' görmedi yorumları yaptı. İşte o listede dikkat çekenler...
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32013 yılında, Bayan Hajiyeva 10 milyon sterlin değerinde Mill Ride Golf Kulübü satın aldı.
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4Harrods’tan sadece birkaç dakikalık yürüyüş mesafesinde, büyük bir ev için 11,5 milyon sterlin ödedi.
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5Gulfstream G550 özel jet için 32 milyon sterlin harcadı.
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615 milyon sterline Harrods'a komşu malikane aldı.
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7Şişesi 15 bin liralık şaraptan her gün içiyordu.
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8Boucheron'dan 1.2 milyon liraya broş, 800 bin liraya Cartier'den mücevher aldı.
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9The Sun gazetesi Zamira Hajiyeva'nın harcamalarının bir kısmını böyle listeledi.